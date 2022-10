O mandato do iPhone USB-C da UE é agora oficialmente oficial

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A União Européia (UE) deu hoje sua aprovação final a um mandato para que uma gama de dispositivos eletrônicos utilize um carregador comum a partir de 2024.

A escrita já está na parede há muito tempo, mas hoje a UE colocou o último prego no caixão da Apple's Lightning e outros conectores similares, exigindo que todos eles sejam abandonados a favor do USB-C.

Jozef Síkela, Ministro da Indústria e Comércio, acertou o prego na cabeça ao discutir as razões do mandato através de um comunicado de imprensa hoje. "Todos nós temos pelo menos três carregadores de celular em casa", disse Síkela, acrescentando que "procurar o carregador certo, seja em casa ou no trabalho, pode ser bastante irritante". Ele não está errado.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Mas há razões para este movimento além do simples aborrecimento. Síkela diz que "estes carregadores totalizam 11.000 toneladas de lixo eletrônico por ano", acreditando que ter um único cabo de carregamento encaixa em vários dispositivos ajudará a cortar isso. Se vai ou não, o tempo o dirá.

Enquanto o iPhone da Apple é o alvo óbvio deste novo mandato, outros produtos também serão impactados. Os AirPods da Apple também precisarão mudar para USB-C até 2024, enquanto uma longa lista de produtos afetados inclui leitores eletrônicos, mouses e teclados, dispositivos sat-nav, e muito mais. Embora os laptops não estejam sujeitos às novas regras agora, eles estarão - eles serão cobertos "40 meses após a entrada em vigor da diretiva".

Por sua vez, a Apple já iniciou a transição para longe dos relâmpagos. Sua linha de tablets é agora toda sobre esse USB-C, enquanto o próximo iPhone 15 também deverá apresentar o novo conector.

Escrito por Oliver Haslam.