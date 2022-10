O iPhone 14 continua com alguns erros no recebimento do cartão SIM

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se seu iPhone 14 tem a tendência de reclamar que seu SIM não é suportado, você não está sozinho. Mas há boas notícias - a Apple está atenta e investigando.

O problema que a Apple enfrenta é outro em uma longa fila para a nova linha de produtos do iPhone 14. Neste caso, é relatado que uma mensagem de erro dizendo "SIM Não Suportado" aparece na tela, com alguns iPhones então simplesmente bloqueados até que sejam reiniciados.

Aqueles que sofrem com o problema estão sendo encorajados a não restaurar seus iPhones em uma tentativa de consertar as coisas, relata MacRumors citando um memorando interno visto pela loja. Ao invés disso, as pessoas deveriam procurar a assistência de uma Apple Store para que as coisas voltem a funcionar corretamente. Não está claro exatamente como eles farão isso, no entanto, embora o relatório observe que a Apple está agora investigando o assunto mais a fundo.

A Apple alega que este não é um problema de hardware, ou seja, que poderia ser retificado através de uma atualização de software no futuro. Para este fim, a Apple também observa que os usuários devem se certificar de atualizar seus iPhones sempre que possível. Vale notar que os aparelhos iPhone 14 vendidos nos Estados Unidos não possuem nem mesmo cartões SIM, tendo a Apple já feito a troca para eSIMs em casa. Entretanto, os aparelhos iPhone 14 internacionais ainda usam as peças de plástico conhecidas.

A Apple já está testando o iOS 16.1 com desenvolvedores, bem como com aqueles que fazem parte do programa beta público, esperando-se que essa atualização chegue dentro das próximas semanas.

Esta nova edição está longe de ser a primeira que a linha do iPhone 14 sofreu. Outros problemas incluíram iPhones que não puderam ser ativados, bem como vibrações de câmeras em alguns aparelhos. Embora esses problemas já tenham sido corrigidos através de atualizações de software, aqueles que sofreram com eles inicialmente provavelmente prefeririam que eles não acontecessem em primeiro lugar.

Escrito por Oliver Haslam.