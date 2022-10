Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você pode ser uma daquelas pessoas super organizadas que se mantém em cima de seus e-mails durante o tradicional dia de trabalho, ou você pode ser alguém que limpa e responde a e-mails às 21 horas da noite.

Mesmo se você estiver trabalhando às 21 horas, nem todos estão, ou você pode estar em um fuso horário diferente do de seus colegas ou clientes. Portanto, às vezes é melhor marcar um e-mail para enviar mais tarde, ou na manhã seguinte, para não incomodar o destinatário às 21 horas, mas você ainda é capaz de receber seus e-mails ou respostas quando lhe convém.

Anteriormente, isto não era possível para os usuários do Apple Mail. Você podia salvar um rascunho, mas não podia agendar um e-mail para enviar mais tarde. Com o iOS 16, porém, você pode. Veja aqui como agendar um e-mail para enviar mais tarde no Apple Mail usando seu iPhone.

Como agendar um e-mail no Mail do iPhone

Para poder agendar um e-mail para enviar mais tarde no Apple Mail, você precisará estar executando o iOS 16 ou mais tarde em seu iPhone.

Uma vez que você tenha o software mais recente em execução, siga os passos abaixo para agendar um e-mail a ser enviado mais tarde no Apple Mail.

Abra o Mail em seu iPhone Escreva a cópia de seu e-mail e preencha a linha do destinatário e do assunto - seja um novo e-mail ou uma resposta Uma vez terminado de compor seu e-mail, pressione e mantenha pressionada a seta azul de envio no canto superior direito Dependendo da hora, você terá um par de opções incluindo Enviar Agora, Enviar 21:00 Esta noite, Enviar 08:00 Amanhã, Enviar Mais Tarde. Para agendar um e-mail, toque em Send Later (Enviar mais tarde). Pegue a data do calendário que aparecer, e então selecione a hora tocando a hora ao lado da data Você também poderá selecionar um fuso horário, que é útil para aqueles que trabalham com colegas em diferentes continentes Toque em 'Feito' no canto superior direito. É isso aí. Seu e-mail será enviado na hora e data que você selecionou.

Como agendar um e-mail para enviar mais tarde em Mail no Mac

Para quem está no Mac, isto será mais simples quando o MacOS Ventura for lançado. Por enquanto, você pode agendar um e-mail no Mail usando o aplicativo Automator que vem pré-instalado nos computadores Mac.

Você também pode usar um aplicativo de e-mail diferente, como o Gmail, ou um plugin Apple Mail. Mas não é tão simples como no iPhone, por isso talvez valha a pena fazer isso a partir de seu iPhone por enquanto, até a chegada do Ventura.

Como ver seus e-mails programados no Mail

Uma vez que você tenha agendado um e-mail para enviar mais tarde por correio em seu iPhone, todos eles aparecerão em uma seção separada de sua caixa de entrada.

Para encontrar todos os seus e-mails agendados, siga estes passos abaixo:

Abra o Mail em seu iPhone Na seção Caixas de correio, você verá abaixo uma caixa de correio chamada Send Later (Enviar mais tarde) Não lido Toque na caixa de correio Enviar mais tarde e você verá todos os seus e-mails programados e quando eles estiverem programados para serem enviados. Você pode tocar em 'Editar' no canto superior direito e selecionar qualquer e-mail que queira apagar, ou pode passar da direita para a esquerda e tocar na caixa vermelha para apagá-lo.

