O recurso de detecção de colisões do iPhone 14 odeia montanhas russas

(Pocket-lint) - O novo recurso de detecção de colisões do iPhone 14 é tão sensível que continua sendo acionado quando as pessoas andam em montanhas-russas, chamando os serviços de emergência como resultado.

O recurso é projetado pela Apple para detectar quando alguém está envolvido em um acidente de carro e está incorporado em cada iPhone 14, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra. Mas, como as pessoas em um parque temático específico estão descobrindo, pode ser bom demais para detectar solavancos de alta velocidade - exatamente como os que os pilotos experimentam em montanhas-russas.

"O Warren County Communications Center me forneceu gravações de seis chamadas de detecção de colisões do iPhone de pessoas nos passeios em Kings Island, todas recebidas desde que os novos modelos do iPhone 14 foram à venda em setembro", diz Joanna Stern, em reportagem para o Wall Street Journal. A reportagem detalha vários exemplos de chamadas de emergência mal colocadas, incluindo um dentista cujo iPhone 14 Pro fez a chamada enquanto pilotava a montanha russa Mystic Timers a velocidades de mais de 50mph.

Nesse caso, o proprietário do iPhone só se deu conta do que estava acontecendo depois que os serviços de emergência chegaram ao local, esperando encontrar alguém com necessidade de asssitência. Mais tarde, ela ligou de volta para confirmar que estava bem, mas nessa altura já era tarde demais.

O relatório observa que chamadas similares foram feitas pelas pessoas que andam na montanha russa Joker em Six Flags Great America, perto de Chicago. A Apple disse ao WSJ que a detecção de colisões é "extremamente precisa na detecção de colisões graves", embora claramente não seja sem seus falsos positivos. Em última análise, a Apple pode preferir que as chamadas sejam feitas quando não são necessárias, em vez do contrário.

