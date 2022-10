Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Comentários de um analista de display frequentemente preciso sugerem que o próximo iPhone SE da Apple terá um entalhe e perderá o botão Home pela primeira vez.

Um relatório afirma que devemos esperar que o próximo modelo apresente um entalhe, fazendo com que o dispositivo se pareça mais com o recente iPhone 14. Isso também significaria a remoção do botão Home pela primeira vez, o que significa uma mudança para a interface baseada em gestos, assim como os modelos emblemáticos da Apple.

Isto é baseado em uma entrevista publicada pela MacRumors, na qual o site discute o próximo iPhone SE com o analista Ross Young da Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Young havia sugerido anteriormente que o 2024 iPhone SE refresh apresentaria uma tela de 5,7 a 6,1 polegadas de tamanho com um recorte em forma de furo para a câmera. Desde então, ele mudou de idéia, dizendo que o dispositivo terá uma tela de 6,1 polegadas e terá um entalhe.

Mas isso não significa necessariamente que teremos a identificação facial como parte da atualização. Embora alguns relatos já tenham sugerido que o fará, também é possível que a Apple possa optar por colocar o Touch ID no botão "Side" do iPhone, exatamente como fez com os modelos recentes de iPad, começando com o iPad Air. Se isso acontecer, o MacRumors sugere que o próximo iPhone SE poderia usar um entalhe menor do que os aparelhos que requerem espaço para os componentes Face ID.

Se a Apple optar pela rota Face ID, o novo iPhone SE teria mais do que uma semelhança com o popular iPhone XR, um dispositivo que foi lançado em 2018 e trouxe a Face ID para um dispositivo que não custou dinheiro de alta qualidade para o iPhone.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.