O Apple iPhone 15 Pro Max poderia ser chamado de iPhone 15 Ultra

(Pocket-lint) - A Apple anunciou quatro iPhones no evento em setembro, incluindo o iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. No entanto, um relatório sugeriu que a nomenclatura poderia mudar para 2023.

De acordo com Mark Gurman da Bloomberg, que tem um excelente histórico quando se trata de dispositivos Apple, o iPhone 15 Pro Max topo de gama da Apple poderia, em vez disso, ser chamado de iPhone 15 Ultra.

A empresa trouxe de volta o nome Plus para 2022 com o lançamento do iPhone 14 Plus, não o tendo usado desde 2017 com o iPhone 8 Plus, portanto não é raro que a marca mude.

O Apple Watch Ultra também foi revelado durante o evento de setembro, marcando o smartwatch topo de gama para que o uso da marca Ultra para o iPhone fizesse sentido para modelos futuros. Mas se fizer, não está claro como o menor iPhone 15 Pro seria chamado.

Gurman afirmou anteriormente que a Apple mudaria para USB-C para os modelos iPhone 15 e outros rumores sugeriram que todos os modelos iPhone 15 oferecerão o recurso Dynamic Island encontrado no iPhone 14 Pro e no iPhone 14 Pro Max.

Por enquanto, nada está confirmado e ainda estamos muito longe do lançamento dos modelos iPhone 15, mas não achamos que o nome do iPhone 15 Ultra seja completamente rebuscado, então esperamos mais alguns rumores sobre isso nos próximos meses.

Escrito por Britta O'Boyle.