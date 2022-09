Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quando a Apple lançou o iOS 16 em setembro, ela introduziu a capacidade de personalizar uma tela de bloqueio do iPhone. Não estamos falando de simplesmente mudar seu papel de parede. Agora, você pode mudar toda a aparência de uma tela de bloqueio, desde cores até fontes, e pode adicionar widgets que exibem informações de seus aplicativos favoritos. Você também é capaz de criar mais de uma tela de bloqueio para alternar entre elas se quiser mudar sua estética. Além disso, se você configurou o que a Apple chama de Foco, você pode ligar esse Foco à sua nova tela de bloqueio personalizada. A idéia é, quando você quiser reduzir distrações como notificações, você pode mudar para uma tela de bloqueio personalizada específica com um Foco ativado.

Confuso? Não se preocupe. Pocket-lint detalha como personalizar, passo a passo, a tela de bloqueio do seu iPhone.

Como criar uma tela de bloqueio personalizada para o iPhone

A seguir, descrevemos tudo o que você pode fazer, do início ao fim, quando se trata de personalizar sua tela de bloqueio. Mais adiante, neste guia, detalhamos certos aspectos, como adicionar uma foto ou widgets à tela de sua fechadura.

Faça uma nova tela de fechadura

Toque e segure sua tela de bloqueio até aparecer o botão Personalizar . Toque no botão Adicionar novo ou + na parte inferior da tela. A galeria de papel de parede da tela de bloqueio aparecerá. A tela Add New Wallpaper mostra uma galeria de escolhas. Na parte superior, você pode adicionar fotos, pessoas, um baralhamento de fotos, emoji, e um fundo meteorológico.

Há categorias como Fotos em Destaque, Fotos Sugeridas e Baralhamento de Fotos. Toque em uma das opções de papel de parede para selecioná-la como sua tela de bloqueio. Para escolher o papel de parede, deslize para a esquerda ou direita para tentar filtros de cores com padrões e fontes. Você também pode tocar nos componentes para editar, incluindo a data, o relógio e os widgets. Toque em um e aparecerá um menu com diferentes opções de personalização. Quando terminar, toque em Adicionar no topo, e depois escolha: Escolha se deseja usar o papel de parede tanto na tela de bloqueio quanto na tela inicial. Toque em Definir como par de papel de parede.

Faça mais alterações na tela inicial. Toque Personalize a tela inicial. Você pode então fazer coisas como embaçar a tela.



Editar uma tela de trava

Toque e segure sua tela de bloqueio até aparecer o botão Personalizar, deslize para a tela de bloqueio que você deseja editar e toque no botão Personalizar. Agora você pode editá-lo e salvar suas alterações.

Excluir uma tela de cadeado

Você pode apagar uma tela de bloqueio ao tocar e segurar a tela de bloqueio até aparecer o botão Customise (Personalizar). Passe para a tela de bloqueio que você deseja excluir, depois passe para cima na tela e toque no botão Lixo.

Alternar entre as telas de trava

Você pode criar várias telas de bloqueio personalizadas e alternar entre elas ao longo do dia. Toque e segure a tela de bloqueio até aparecer o botão Personalizar, depois passe para a tela de bloqueio que você deseja usar e toque nela.

Como adicionar uma foto à tela de travamento de seu iPhone

Ao personalizar sua tela de bloqueio, você pode adicionar uma foto específica de sua biblioteca de fotos ou escolher uma foto sugerida. Você também pode aplicar um Efeito de Profundidade à sua foto de papel de parede ou configurar sua tela de bloqueio para baralhar várias fotos.

Toque e segure a tela do cadeado até aparecer o botão Personalizar e toque no +. Toque em + na parte inferior da tela, depois escolha Fotos ou Baralhamento de Fotos. Se você escolher Fotos e quiser criar um efeito multicamadas: Toque (...) na parte inferior direita, depois escolha Efeito de Profundidade. A camada não está disponível em papéis de parede com widgets. Pode não estar disponível se o assunto estiver muito alto ou baixo ou obscurecer o relógio. A estratificação só está disponível em imagens com pessoas, animais de estimação ou no céu.

e quiser criar um Reposicione sua imagem beliscando para ampliar ou usando dois dedos para arrastar.

Você também pode deslizar para a esquerda ou direita para tentar filtros de cores com padrões e fontes. Se você escolher Baralhar Foto, você pode visualizar as fotos tocando no ícone da grade. Defina a freqüência de embaralhamento tocando (...).

tocando (...). Em seguida, selecione uma opção abaixo Embaralhar a freqüência.

Nota: Se você quiser adicionar uma foto diretamente de sua biblioteca de fotos, no aplicativo Fotos, toque em Biblioteca > selecione uma foto > toque no botão Compartilhar > selecione Usar como papel de parede > toque em Concluído > Escolha se deseja mostrá-la em casa ou na tela de bloqueio.

Como adicionar widgets à tela de bloqueio do seu iPhone

Você pode adicionar widgets a suas telas de bloqueio, incluindo um para a temperatura, nível de bateria, próximo evento do calendário, e assim por diante.

Toque e segure a tela de travamento até aparecer o botão Personalizar. Toque em Personalizar. Toque na caixa abaixo da hora para adicionar widgets à sua tela de bloqueio. Toque ou arraste os widgets que você deseja adicionar.

Simples!

Como adicionar um Focus à tela de bloqueio do seu iPhone

O foco é uma característica que ajuda a reduzir as distrações. Você pode personalizar uma das opções de Foco fornecidas - como Trabalho, Pessoal, ou Sono - ou criar um Foco personalizado. Você pode usar o Focus para silenciar temporariamente todas as notificações, por exemplo. Então, você pode configurar um Foco diretamente na tela do seu cadeado. Quando um Foco é ligado a sua tela de bloqueio, você pode ligá-lo passando para a tela de bloqueio correspondente.

Primeiro, você precisa configurar um Foco. Vá para a página de suporte da Apple para saber como. Toque e segure a tela de bloqueio até aparecer o botão Customise (Personalizar). Toque em Foco perto do fundo para ver as opções de Foco (por exemplo, Dormir ou Trabalhar). Selecione um Foco, depois toque em x.

Como personalizar a estética de sua tela inicial do iPhone

Houve um tempo em que a Apple não permitia que seus usuários personalizassem a tela inicial. Mas a empresa é muito mais indulgente hoje em dia. Você pode controlar completamente a estética de um iPhone, como mudar seus ícones de aplicativos da tela inicial para ícones personalizados e usando widgets. Se você quiser ficar super apimentado, você pode até mesmo adicionar um videoclipe de algo à sua tela de bloqueio. É simples de fazer.

Escrito por Maggie Tillman.