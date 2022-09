Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Com os novos iPhones surgem novas funcionalidades. Para 2022, que vem na forma de iOS 16 rodando no iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Embora tenhamos certeza de que você já tem que lidar com algumas das grandes novidades, ainda há muito por onde procurar para ajudar a tornar a vida um pouco melhor.

Escolhemos algumas das características que nos parecem mais úteis - ou apenas úteis - para saber. Assista ao vídeo acima se você o quiser nessa forma, ou leia abaixo para obter um guia escrito.

1. Desligue a tela sempre ligada (14 Pro apenas)

O iPhone 14 Pro tem uma tela sempre ligada que escurece o papel de parede e destaca o relógio. Ele é habilitado por padrão, mas você pode achar que não é tão útil, ou que drena sua bateria. Portanto, se você quiser desligá-lo, você pode.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Abra as configurações e toque em 'Display and Brightness' e agora desligue a opção 'Always On' (Sempre ligado). Simples.

Se não quiser desligá-lo o tempo todo, e querê-lo ligado durante o dia, você pode configurá-lo para desligá-lo à noite como parte do modo de sono. Ir para Configurações > Foco > Dormir. Aqui você pode programar um foco de sono para ser ativado a uma hora definida a cada noite na guia 'Programar'. Quando ele for ativado, sua exibição sempre ativa não será mais exibida à noite.

2. Habilite o teclado háptico

Como parte do iOS 16, a Apple trouxe feedback tácito para seu próprio teclado de estoque. Finalmente. Isto significa que quando você digita, você pode sentir torneiras sutis ou vibrações sob a tela. Para ativá-lo, basta ir para Configurações > Som e Haptics > e depois escolher 'Feedback do teclado'. Alternar para a opção 'Haptic'.

3. Indicador de porcentagem de bateria

Como mencionamos em nosso vídeo iOS 16 anteriormente, há um novo indicador de porcentagem da bateria que você pode habilitar para mostrar a porcentagem real no ícone da bateria em sua barra de status. Para ativá-lo, basta ir para Configurações > Bateria e ativar a opção 'porcentagem de bateria'.

4. Mude seu estilo de notificação

Por padrão no iOS 16 ele agora mostra um número - ou "contagem" - de notificações na parte inferior de sua tela de bloqueio para que você saiba quantas notificações você tem esperando. Mas você pode alterar isto para ser uma lista de notificações reais, ou uma pilha de janelas de notificações.

Basta abrir Configurações > Notificações e escolher uma das outras duas opções na parte superior da tela em "Exibir como".

5. Bloquear uma nota privada atrás da identificação do rosto

Em Notas agora você pode trancar uma nota específica atrás de uma autenticação FaceID. Você não está mais limitado a simplesmente trancá-la atrás do código de acesso do seu telefone. Para ativar este recurso, vá para Configurações > Notas e agora encontre a opção 'Senha' e toque nela. Na tela seguinte, selecione a opção 'Use Device Passcode' e, em seguida, mude a opção 'Use FaceID'. Agora você não precisa usar uma senha específica para desbloquear notas.

Para bloquear uma nota específica, basta pressionar por muito tempo a nota que você deseja bloquear dentro do aplicativo, e então clicar em 'bloquear nota' no menu pop-up que aparece. Da próxima vez que você tentar abri-la, ele usará o FaceID para verificar se é você que está tentando acessá-la.

6. Editar ou não enviar iMessages

Às vezes, quando você envia uma mensagem, é provável que a) se arrependa imediatamente e queira desistir ou b) produza uma gralha embaraçosa. Talvez até as duas coisas. Felizmente, no iOS 16, há uma solução para esses problemas. Agora você pode enviar, ou editar, iMessages.

Mensagens Abertas, digite sua mensagem como normal e - uma vez que a tenha enviado - pressione por muito tempo essa mensagem. Você verá tanto 'Editar' quanto 'Desfazer envio' como opções no menu suspenso. Escolha o que você quiser usar no momento. Mas fique avisado, se a pessoa a quem você estiver enviando não tiver o iOS 16, ele não aparecerá como não enviado para ela, ela ainda verá a mensagem.

7. Excluir Fotos Duplicadas

O mais recente aplicativo Photos da Apple permite que você exclua rápida e facilmente fotos duplicadas para ajudá-lo a salvar o armazenamento do iPhone e iCloud.

Basta abrir Fotos e tocar em 'Álbuns'. Percorra todo o caminho até ver 'Duplicatas' na lista perto da parte inferior da página. Agora você pode pressionar 'fundir' perto de cada partida, ou pressionar 'selecionar' no topo e depois escolher manualmente cada imagem que você deseja apagar e pressionar o ícone da lixeira de apagar na parte inferior.

8. Arraste os assuntos do primeiro plano para longe dos fundos em novos documentos.

Uma das novas e legais características do iOS 16 é a capacidade de remover assuntos de seus fundos fotográficos e depois compartilhá-los em qualquer aplicativo como um recorte. Com a técnica correta, você pode rapidamente arrastá-lo e soltá-lo em outro documento ou em uma imagem em que você possa estar trabalhando no Photoshop, Páginas ou algo semelhante.

Basta bater e segurar o objeto como de costume para removê-lo do fundo, agora segure-o com o mesmo dedo e use sua outra mão para sair do aplicativo e abrir o aplicativo no qual você quer deixá-lo cair.

Por exemplo, se for Páginas, basta abrir isso, criar um novo documento - ou abrir um já existente - e depois simplesmente soltar a imagem. (Se você estiver se esforçando para acertar, confira nosso vídeo no topo da página para conhecer a técnica).

Como mostramos em nosso vídeo iOS 16, se você quiser compartilhá-los de outra forma, basta tocar e segurar o assunto, esperar que aquela linha branca apareça em torno dele, e então tocar em 'compartilhar' e escolher para onde você quer compartilhá-lo ou 'copiar' e depois abrir o aplicativo manualmente e colá-lo.

8. Tire fotos de 48 megapixels

Esta é outra característica que só está disponível no iPhone 14 Pro por enquanto, e está disparando a 48 megapixels, usando o número total de pixels disponíveis no sensor da câmera principal.

Vá para Configurações > Câmera e selecione 'Formatos' no topo da lista. Alterne na opção 'Apple ProRAW' e abaixo que selecione a resolução e assegure-se de que 48 megapixels sejam escolhidos. Agora, ao abrir o aplicativo da câmera, você verá uma alternância 'RAW' na parte superior da tela. Basta tocá-la para ativar a foto RAW de 48 megapixels completos.

9. Ativar ou desativar o modo macro manualmente

Outra útil é a chave de modo macro manual, porque nas últimas gerações de telefones, a comutação automática entre 1x e macro pode ser um pouco agitada. Abra as configurações > Câmera novamente, e agora basta ativar a chave 'Macro Control'.

Abra o aplicativo da câmera e mova a câmera para perto de um objeto, você deve ver o logotipo da macro aparecer em amarelo na tela. Ele é ativado por padrão, mas se você quiser desativá-lo, basta tocar no logotipo quando ele aparecer.

10. Personalizar Áudio Espacial

Com o iOS 16 há um recurso interessante que usa os sensores FaceID frontais para personalizar seu Áudio Espacial em seus AirPods. Ele funciona com AirPods 3, e AirPods Pro (primeira e segunda geração).

Para usá-lo, basta abrir sua caixa de AirPods, certificar-se de que estejam conectados e ir para o aplicativo Settings. Toque no AirPods na lista e, em seguida, na tela seguinte, encontre 'Áudio espacial personalizado'. Em seguida, toque na opção 'Personalizar Áudio Espacial' na tela seguinte.

Agora ele o levará através de um processo onde usa os sensores de profundidade frontais para medir seu rosto e ouvidos, e usar esses dados para construir um perfil de áudio espacial que funcione para você quando você tiver seus AirPods conectados.

11. Veja a senha para a rede Wi-Fi em que você está

Uma característica que provavelmente já deveria existir há muito tempo é a capacidade de ver a senha para a rede à qual você está conectado. No iOS 16, você pode. Basta abrir Configurações, tocar em 'Wi-Fi' e tocar no ícone de informação ao lado da rede à qual você está conectado. Na tela seguinte, você verá 'Senha'. Toque nele e ele usará o FaceID para verificar se é você e revelar a chave de acesso.

12. Adicione paradas em sua rota do Apple Maps

No Apple Maps no iOS 16 você pode adicionar paradas adicionais ao longo do caminho até seu destino final. Basta ir para navegar como normalmente colocar o ponto final desejado nos mapas, depois acertar o ícone da unidade/carro.

Antes de iniciar a navegação curva a curva, você verá agora uma lista abaixo de 'Direções' onde você pode clicar em 'adicionar parada'. Toque nisso, acrescente nos locais que você deseja passar e depois reordene essas paradas. Agora aperte 'Ir' para começar a navegar com suas paradas no caminho já incluídas.

13. Nota rápida

O iOS tem uma característica chamada Quick Note que permite a você - sem surpresa - começar rapidamente a escrever uma nota no aplicativo Notes. Basta soltar o Centro de Controle e encontrar o controle que se parece com uma página de nota e um ícone de mais. Toque nele e você começará imediatamente uma nova nota no aplicativo Notas.

14. Voltar toque para captura de tela

Há um truque legal que permite que você toque duas ou três vezes na parte de trás de seu iPhone para realizar ações como tirar uma foto de tela ou deixar cair as notificações. E na verdade faz parte das configurações de acessibilidade.

Abra Configurações > Acessibilidade e agora encontre 'Toque'. Na parte inferior da próxima tela você encontrará 'Back Tap'. Selecione 'Double Tap' e escolha 'screenshot' da lista, ou qualquer outra função que você possa desejar. Agora, quando você tocar duas vezes na parte traseira do telefone, será tirada uma captura de tela.

15. Digite para Siri

Outra ferramenta de acessibilidade - para aqueles que podem ter dificuldade para falar ou ouvir - é a capacidade de digitar os pedidos de Siri. Mas primeiro você tem que habilitá-la.

Abrir Configurações > Acessibilidade novamente e encontrar 'Siri' perto do fundo. Na tela seguinte basta digitar 'Tipo para Siri' e agora quando você lançar o Siri pressionando e segurando a tecla lateral, você pode digitar os pedidos em seu lugar e ver as respostas na tela.

16. Modo com uma mão (aka Alcançabilidade)

Há uma característica no iOS que lhe permite chegar mais facilmente ao topo da tela com uma mão, ou mais tecnicamente, com seu polegar. É chamado de Reachability, e quando ativo tudo o que você tem que fazer é deslizar para baixo na parte inferior da tela e isso trará para baixo a metade superior da tela para torná-la mais com alcance.

Basta abrir Configurações > Acessibilidade > Tocar e alternar em 'Acessibilidade'.

Escrito por Cam Bunton.