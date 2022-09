Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Com o iOS 16, a Apple finalmente introduziu um indicador de porcentagem de bateria para o iPhone, permitindo que você veja sempre um nível específico de enchimento da bateria numericamente. Foi um longo tempo vindo, mas não foi perfeitamente executado.

Enquanto o indicador de porcentagem do iPhone permite que você leia o nível específico, o nível de enchimento no ícone da bateria permanece o mesmo constantemente. Num relance, ele sempre parece cheio até cair abaixo de 20%, ponto em que ele cai e fica vermelho.

No iOS 16.1 beta, no entanto, parece que a Apple está abordando esta questão, e mostrará tanto a porcentagem como um nível de preenchimento no ícone atrás dele.

A mudança foi detectada no segundo beta do iOS 16.1 por 9 a 5Mac e - além de incluir o indicador de nível de preenchimento - tem um texto mais ousado para facilitar a leitura. Outra pequena mudança é que quando em carga, uma vez que o iPhone atinge 100%, ele não mostra mais o indicador de carga do raio.

Além disso, o iOS 16.1 estará trazendo o indicador de porcentagem para mais modelos de iPhone que não o obtiveram com o lançamento oficial do iOS 16. Nomeadamente, o iPhone XR e o iPhone 12 mini.

Se esta implementação beta chegar à versão oficial do iOS 16.1 quando ele eventualmente aterrisar, você poderá ver o indicador indo para Configurações > Bateria e ligando o indicador de porcentagem.

Escrito por Cam Bunton.