Este é o ano em que o modelo iPhone 14 Pro faz todo o sentido

(Pocket-lint) - A Apple anunciou a série iPhone 14 em um evento em setembro, com dois modelos padrão no iPhone 14 e 14 Plus, e dois modelos Pro no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

No passado, os modelos Pro eram mais um bom para se ter do que um necessário para se ter. Apesar de serem dispositivos excelentes, nem sempre os teríamos recomendado em relação aos modelos padrão, porque os extras que você tem não valem necessariamente a pena a mossa na sua carteira.

É uma história muito diferente este ano. Em vez de nos esforçarmos para recomendar o iPhone 14 Pro - apesar de sua pesada etiqueta de preço - é o iPhone 14 que achamos difícil de endossar quando perguntados sobre o iPhone a ser comprado.

Por que não estamos sugerindo o iPhone 14?

Não nos entenda mal, o iPhone 14 ainda é um ótimo telefone e roda o mesmo software que o iPhone 14 Pro para que você geralmente tenha a mesma experiência de usuário.

Mas - e é um grande mas - o iPhone 14 não dá realmente grandes saltos em comparação com o iPhone 13. Ele atualiza um pouco as câmeras, e há alguns outros ajustes, mas no geral, é um dispositivo muito semelhante.

Sim, há Crash Detection e SOS de emergência via satélite (se por acaso você estiver na América do Norte), mas caso contrário, há diferenças mínimas.

Comprar o iPhone 13 economizaria dinheiro, ou se você puder encontrar um iPhone 13 Pro com desconto, você sacrificaria a atualização da câmera frontal e alguns recursos, mas você ganharia uma lente de telefoto e alguns outros ótimos recursos de câmera.

Essencialmente, se o modelo iPhone 14 Pro estiver fora de seu orçamento, recomendamos a compra do iPhone 13 Pro em vez do iPhone 14 padrão - e definitivamente não teríamos dito isso no passado.

O iPhone 14 Pro é a estrela do show

O iPhone 14 Pro, por outro lado, é uma história completamente diferente. Este é um dispositivo que não hesitamos em recomendar.

Sim, ele vem com uma grande etiqueta de preço - especialmente para aqueles no Reino Unido e na Europa - mas também vem com um novo design, o Always-On Display, aquela câmera atualizada e o recurso que é a conversa da cidade - Dynamic Island.

Dynamic Island - apesar de ter um nome que literalmente colocou LOLs no Steve Jobs Theater durante o evento - é uma das coisas mais interessantes que a Apple tem feito no iPhone em muito tempo. Também é ótimo usar em vez de apenas uma moda.

As câmeras de furos não são novidade nos telefones. Elas existem há muito tempo, mas enquanto ficaram menores e mais discretas na maioria dos aparelhos, a Apple foi pelo caminho oposto - tornando o espaço necessário para a câmera frontal e o Face ID um recurso funcional. É uma surpresa que ninguém mais tenha pensado em fazer isso para ser honesto.

Dynamic Island é uma grande mistura de hardware e software e significa que o multi-tarefa no iPhone 14 Pro sobe um degrau. Por exemplo, você pode estar em uma chamada telefônica e ter a navegação funcionando ao mesmo tempo, e com um toque rápido na Ilha Dinâmica você pode puxar sua tela de navegação e colocar sua chamada no recorte. Isto funciona com muitos outros cenários também e é muito simples de usar.

Ele também fornece alertas oportunos, como o estado de carga, ou níveis de bateria de AirPods conectados quando você abre a caixa, e esta experiência só vai melhorar quando as atividades ao vivo chegarem à Ilha Dinâmica através de uma atualização no final deste ano.

Além desse corte inteligente, porém, o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max funcionam ambos com hardware atualizado para o iPhone 14, ambos têm sistemas de câmera atualizados e ambos têm Display Always-On. O Always-On Display também é muito bem executado, desligando-se inteligentemente quando seu iPhone está virado para baixo, em Sleep Focus, ou quando você se afasta de seu dispositivo enquanto usa um Apple Watch.

E sim, sabemos que o Always-On Display também não é novo, mas no iPhone 14 Pro ele lhe dá uma nova experiência, enquanto trabalha em perfeita harmonia com o Lock Screen no iOS 16. Não é a mesma coisa com o iPhone 14.

Será que os modelos do iPhone 14 Pro serão para todos? Absolutamente não. Para alguns, o custo destes dispositivos estará muito além das características que eles podem nunca usar, ou querer usar. Mas para aqueles cujo orçamento lhes permite, este ano, o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max são os modelos que são inegavelmente, incontestavelmente, Pro - e entregam os modelos para comprar.

