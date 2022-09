Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max ao lado do iPhone 14 e iPhone 14 Plus durante um evento em setembro.

Os modelos Pro oferecem uma série de diferenças em relação aos modelos padrão, um dos quais é um Always On Display. O Always On Display significa que algumas informações permanecem na tela do seu iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max em um formato com pouca luminosidade, mesmo quando a tela está desligada.

É uma característica que há muito tempo aparece nos smartphones Android, embora seja nova para os usuários do iPhone. Achamos que foi bem executado em nossa revisão do iPhone 14 Pro, mas se você achar estranho ter algo sempre aparecendo em sua tela, ou achar que está afetando sua vida útil da bateria, você pode desligá-lo. Veja como.

Como desligar o iPhone 14 Pro está sempre em exibição

Se você quiser desligar o iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max's Always On Display, siga estes rápidos passos abaixo e ele voltará para uma tela toda preta quando a tela estiver desligada, como os modelos anteriores do iPhone fizeram, e como os modelos padrão do iPhone 14 oferecem.

Abrir configurações em seu iPhone Toque em Mostrar & Brilho Alternar sempre ligado É isso aí!

Vale a pena ter em mente que o Always On Display no iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro tem alguns elementos inteligentes.

Quando seu iPhone estiver em Sleep Focus, por exemplo, o Always On Display não aparecerá. O mesmo se aplica se você estiver usando um relógio Apple e se afastar do seu iPhone, o Always On Display se desligará, assumindo que você não precisa dele, pois não está com seu dispositivo.

