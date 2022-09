A Apple deu a dica para usar tecnologia de chip de 3nm em iPhone 15, 2023 Macs

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um novo relatório prevê que a Apple procurará equipar chipsets ainda mais eficientes em seus produtos A e M a partir de 2023, com o desenvolvimento de um de seus principais fornecedores em andamento para a próxima geração de processadores.

Está sendo relatado que a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) está desenvolvendo processadores baseados em 3nm, e que estes serão usados para construir o processador A17 da Apple - que provavelmente alimentará o iPhone 15 - bem como os modelos Mac alimentados por M3 previstos para o próximo ano.

A Apple é um dos maiores clientes da TSMC, e tem sido um parceiro-chave no desenvolvimento do chipset que alimenta os últimos modelos do iPhone 14 Pro. Estes - é claro - usam um processo de 4nm.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Geralmente, no mundo dos processadores, menor geralmente significa melhor - em termos do processo nm. Quanto menor o número, menor a distância entre os transistores, e mais transistores podem ser espremidos para a matriz do processador. Isto geralmente os torna mais potentes e mais eficientes. Ou - pelo menos - é assim que deve funcionar em termos gerais.

Mais transístores espremidos em um espaço minúsculo também significa que se torna mais caro e mais difícil de produzir também. Mas pelo relatório do Nikkei Asia - de onde vem esta informação - há aparentemente uma corrida para ser o primeiro a ser comercializado com chips baseados em 3nm, e a Apple está na vanguarda dos projetos da TSMC.

Há também uma sensação de que esta avançada tecnologia de processador também poderia ser usada como um diferencial chave entre a linha 'Pro' e o iPhone 15 normal, semelhante a este ano, onde o iPhone 14 tem um chipset mais antigo em comparação com o iPhone 14 Pro.

Para 2023, isso poderia acabar significando que vemos um chip de 4nm no iPhone 15 e 3nm nos modelos iPhone 15 Pro.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Echo, Kindle, AirPods e muito mais Por Chris Hall · 13 Julho 2022 O Amazon Prime Day foi ao ar, com acordos surgindo através de uma gama de produtos. Estamos aqui para orientá-lo para os melhores negócios.

Escrito por Cam Bunton.