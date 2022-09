Lançamento do Apple iOS 16 e watchOS 9, aqui está como baixá-los

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou o iOS 16 e o watchOS 9 durante sua Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC) em junho, com muitas novidades para iPhone e Apple Watch.

Uma versão beta pública de ambos os softwares está disponível há alguns meses, mas agora as versões finais estão aqui e disponíveis para download.

-

Temos recursos inteiros no iOS 16 e no watchOS 9, os quais dão a você uma visão completa de todos os novos recursos que você pode esperar que apareçam em seus dispositivos. Há uma nova personalização da tela de travamento para o iOS 16 que é uma das características mais excitantes para tentar um rastreamento de sono mais avançado para o watchOS 9, incluindo estágios de sono para o Apple Watch, finalmente.

Também temos uma peça sobre as primeiras características para experimentar o iOS 16, se você quiser saber quais são as melhores para se jogar inicialmente. Com isso em mente, aqui está como baixar o software e experimentar todas as novidades.

Primeiro você precisará certificar-se de ter um iPhone compatível para poder executar o iOS 16. Você pode encontrar todos os requisitos do sistema para o iOS 16 em nosso recurso separado, mas em poucas palavras, você precisará de um iPhone 8 ou posterior.

O iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus e o iPhone SE 2016 não são compatíveis. Se você tiver um iPhone 8 ou mais recente, siga estas instruções.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Echo, Kindle, AirPods e muito mais Por Chris Hall · 13 Julho 2022 O Amazon Prime Day foi ao ar, com acordos surgindo através de uma gama de produtos. Estamos aqui para orientá-lo para os melhores negócios.

Abrir configurações Toque em Geral Toque em Atualização de Software Download e instalação

Para watchOS 9, você precisará ter um relógio Apple Watch Series 4 ou mais recente - leia aqui nossos requisitos de sistema de watchOS 9. Notavelmente, a Série 3 mais antiga não é compatível com o novo software. Se você tiver um relógio da Série 4 ou posterior, siga estes passos.

Abra o aplicativo de relógios em seu iPhone Toque em Geral na guia Meu relógio Toque em Atualização de Software Download e instalação

Certifique-se de que seus dispositivos estejam conectados à energia e Wi-Fi quando estiver baixando e instalando as atualizações de software.

Escrito por Britta O'Boyle.