(Pocket-lint) - Você deve ter ouvido recentemente a Apple lançar uma nova versão de software que está chegando ao seu iPhone. Ele se chama iOS 16 e traz, sem dúvida, a maior mudança em sua tela de bloqueio que vimos da Apple em muito tempo.

É claro que a mudança do Lock Screen não é o único recurso novo introduzido no iOS 16. Outros recursos também foram adicionados, incluindo ditados mais inteligentes, mais recursos de Live Text, uma ferramenta de Lista de Verificação Familiar, entre muitos outros.

Neste recurso, vamos guiá-lo através de algumas de nossas novas ferramentas favoritas, então faça o download do iOS 16 e confira as novas características abaixo ou no vídeo no topo desta página (acima).

É claro que temos que começar aqui, é a estrela do programa: a tela Lock Screen. A Apple revitalizou-a, dando-lhe opções de personalização que antes não existiam no iPhone. Melhor tarde do que nunca, certo?

É agradável e fácil de trabalhar também. Semelhante a como você personaliza seu relógio inteligente Apple, basta pressionar e segurar a Tela de Travamento e tocar em "personalizar". Ou passe por cima, depois toque em 'adicionar novo'. Você terá um monte de presets para escolher com diferentes estilos de relógio, widgets e papéis de parede.

Depois de selecionar seu estilo da lista, você pode personalizá-lo. Toque no campo de data no topo e você pode trocar o padrão por algo mais. Assim, se você quiser a data e as condições climáticas, ou a data e os próximos eventos, ou a data e seu progresso de aptidão física, você pode.

Toque no relógio e você pode mudar a fonte e o estilo, e há algumas opções aqui. Quanto à cor, por padrão, ele escolhe cores que funcionam com o papel de parede, mas você pode escolher manualmente uma cor diferente das opções disponíveis na parte inferior.

Depois há o campo de widget inferior, no qual você pode adicionar widgets quadrados pequenos ou retangulares maiores. E estes podem incluir todos os tipos de dados, desde condições climáticas até eventos do calendário e níveis de bateria.

Quando você tiver escolhido seu estilo, você pode pressionar os três pontos no canto inferior e aqui você pode escolher se deseja um efeito de profundidade, onde o relógio pode se esconder parcialmente atrás do primeiro plano sujeito a falsificar um sentido de perspectiva. É muito legal, e pode criá-lo automaticamente usando fotos e imagens que você já tem em sua galeria.

Talvez a melhor parte seja que uma vez que você tenha personalizado e criado seu próprio estilo Lock Screen, você pode adicionar e criar mais, e fazer um ciclo através delas. Uma opção - como muitos fabricantes de Android - é fazer com que ele circule através das fotos. Ao selecionar este modo Photo Shuffle você pode escolher se quer pessoas, animais de estimação, natureza ou cidades, e até mesmo escolher quais pessoas aparecem. Além disso, escolha com que freqüência você quer que ele mude, e até mesmo manualmente selecione as fotos que você quer que ele passe de bicicleta.

Uma característica realmente útil que outros aplicativos de mensagens já possuem é a capacidade de editar mensagens que você enviou - por exemplo, se você quiser corrigir um erro de digitação - ou simplesmente anular o envio da mensagem completamente.

Para fazer isso, basta digitar uma iMessage como normal e pressionar enviar, agora pressione e segure essa mensagem e você verá duas novas opções no menu pop-up que aparece. Toque em 'editar' para mudar o que diz, ou toque na opção 'não enviar' para se livrar dela.

Em uma nota semelhante a Messages, o aplicativo Mail embutido também permite que você não envie e-mails agora. Tudo o que você precisa fazer é tocar na opção 'desfazer envio' na parte inferior da tela depois de ter enviado um e-mail. Em seguida, conserte-o e envie-o novamente.

Se você quiser agendá-lo, basta tocar e segurar a seta azul na parte superior e selecionar 'enviar mais tarde'. Aqui você pode escolher a data e a hora que você gostaria de enviar a mensagem. É realmente útil se você estiver enviando um e-mail para colegas ou amigos em um fuso horário diferente.

Uma característica muito legal em Fotos permite selecionar assuntos de dentro de uma imagem, removendo-os de seu fundo e criando um recorte com um fundo liso. Então você pode automaticamente copiar e colar ou compartilhar.

Tudo que você tem que fazer é bater e segurar uma foto, e você verá uma linha brilhante aparecer ao redor do tema em primeiro plano. Ao soltar, você tem a opção de copiá-la - que pode então colar em um documento ou mensagem em outro lugar - ou pressionar o botão 'compartilhar' e você pode enviá-la através de qualquer aplicativo ou método que apareça em sua folha de compartilhamento.

Você pode até salvá-lo ou atribuí-lo a um contato, se quiser.

Durante anos, a Apple sempre usou apenas um ícone visual de bateria que mostra seu nível vago, apenas 'esvaziando' aquele indicador de bateria virtual na barra de status.

Entretanto, se você quiser uma idéia mais precisa, você pode ter uma porcentagem realmente escrita dentro do indicador de bateria. Basta abrir Configurações, ir para Bateria e alternar na opção 'Bateria percentual' para ver o nível naquele ícone.

No iOS 15, a Apple introduziu um recurso que permite capturar texto diretamente da aplicação da câmera ou de uma foto em sua galeria. Com o iOS 16, ele se tornou mais inteligente, oferecendo conversão instantânea de moeda.

Portanto, tire uma foto de um preço em uma moeda diferente, vá para fotos e toque no botão de texto ao vivo e agora toque no preço e ele deverá converter para sua própria moeda local.

Em uma nota semelhante, você pode até mesmo usar o Live Text em vídeo agora. Portanto, se você estiver assistindo um vídeo de sua galeria - como exemplo - e ele tiver um texto que você queira copiar e colar, você pode fazer.

Basta clicar em pausa, tocar no ícone de texto ao vivo no canto inferior, e então selecionar o texto que você deseja usar. Você pode copiar, traduzir, procurar definições ou compartilhá-lo, como qualquer outro texto destacado.

Se você já usou o ditado de voz para enviar mensagens antes, há uma boa mudança que você ficou frustrado com a falta de pontuação.

Entretanto, com o iOS 16, isso está mudando. O ditado de voz no último software pode automaticamente dizer quando você precisa de vírgulas, paradas completas e pontos de interrogação. Não é 100 por cento perfeito, mas é muito melhor do que costumava ser. Além disso, você pode até mesmo dizer para inserir emoji agora, apenas dizendo algo como "wink emoji".

Se você administra uma conta iOS familiar onde você compartilha compras, assinaturas e administra restrições de contas de crianças e Tempo de Tela, você ficará feliz em saber que muitas dessas coisas úteis foram reunidas em uma opção de Lista de Verificação Familiar. Isto lhe dá uma lista de configurações a serem examinadas e ajustadas, com base em quais características ele acha que você precisa prestar atenção.

Uma delas é a criação de um contato de recuperação. O que pode ser realmente útil se você ou um membro de sua família esquecer sua senha de identificação Apple. Abra as configurações e vá para a opção Lista de verificação da família, depois role para baixo até ver "Adicionar um contato de recuperação".

Passe pelo simples processo de configuração, e agora você tem uma forma de backup para voltar à sua conta, ou à conta de um membro da família, se ou quando for necessário.

Escrito por Cam Bunton. Edição por Britta O'Boyle.