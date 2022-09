Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há algum tempo correm boatos de que a Apple poderia lançar um serviço de assinatura para seu hardware iPhone, e um relatório recente sugere que a empresa ainda planeja lançá-lo, possivelmente já neste ano.

Seria diferente simplesmente pagar para possuir hardware com parcelas mensais sem juros durante 12 ou 24 meses, que atualmente oferece através de suas lojas em várias regiões.

-

Ao invés disso, um cliente pagaria uma taxa mensal ainda não determinada para efetivamente contratar o iPhone, com essa taxa dependendo do modelo que o cliente escolher.

Esta assinatura também poderia ser vinculada a uma assinatura Apple One, dando ao usuário tanto o novo hardware quanto o acesso a todos os seus serviços como Apple Music, Apple TV+, armazenamento iCloud e Apple Arcade.

Combinado com AppleCare - a garantia premium estendida de hardware da própria empresa - você obteria um telefone, acesso a todo o conteúdo necessário e proteção, reparo e substituição caso algo corresse mal.

As notícias vêm da newsletter de Mark Gurman Power On (via 9to5Mac), uma fonte regular de informações precisas da Apple. Nele ele afirma que a Apple também discutiu a possibilidade de permitir que os clientes troquem de hardware quando novos dispositivos são lançados, semelhante ao Programa de Atualização do iPhone que existe atualmente.

Apple lança especial: iPhone 14, Apple Watch Ultra, e mais - Pocket-lint Podcast ep. 168 Por Rik Henderson · 9 Setembro 2022 · Esta semana, nos concentramos inteiramente na faixa de novos produtos revelados pela Apple durante seu evento Far Out.

Quanto ao motivo pelo qual a série 14 do iPhone não foi lançada com o serviço, supostamente isto foi para reduzir a "complexidade do dia de lançamento". Ter um grande número de pessoas tentando pedir o telefone, com uma nova maneira de comprar o telefone seria uma receita para confusão e - provavelmente - frustração do cliente.

Seria uma mudança interessante da Apple e, sem dúvida, uma mudança que faria muito sentido.

Escrito por Cam Bunton.