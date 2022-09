Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple introduziu um entalhe no iPhone X em 2017. Ela escondeu o sistema de câmera TrueDepth e a câmera voltada para a frente. Nos cinco anos seguintes, pouco fez para mudar a aparência e o funcionamento do entalhe. Então, com o iPhone 14 Pro, o moinho de rumores previu que a Apple introduziria um recorte em forma de comprimido para o sistema TrueDepth e um recorte em forma de furo para a câmera. Bem, ele explodiu a todos quando introduziu algo inesperado: A Ilha Dinâmica.

A Ilha Dinâmica é o novo "entalhe" da Apple para o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Em vez de parecer um espaço morto apagado na parte superior da tela, ela pode se transformar em diferentes formas e tamanhos. Você pode até interagir com ele. A Apple criou toda uma experiência de software para este entalhe, para que ele possa ser genuinamente útil e não intrusivo. Ele pode mudar para mostrar as chamadas recebidas, alertas, notificações, autenticação de identificação facial, navegação curva a curva, reprodução de música, e assim por diante. Você pode tocar ou pressionar por muito tempo na área para acessar diferentes funções ou lançar aplicativos. Pense nisso como um atalho multitarefa - um que ainda esconde a câmera frontal TrueDepth do iPhone, bem como os sensores que habilitam o Face ID.

Por padrão, a Dynamic Island toma a forma de um comprimido. Ela combina dois cortes para se assemelhar a um entalhe em forma de pilha. A Apple usa um software para adicionar pixels pretos na tela OLED. O software também é usado para mudar o tamanho e a forma da Dynamic Island.

Nenhum aplicativo ou widget aparecerá na Dynamic Island se você não abrir um aplicativo suportado ou não executar uma ação iOS. Dynamic Island só se expande quando você inicia uma ação em um aplicativo e depois a minimiza para ir para sua tela inicial ou outro aplicativo. A idéia é que, embora a Dynamic Island ainda cubra uma parte de sua tela o tempo todo, ela ainda deve fornecer a você mais espaço na tela do que um entalhe típico, ao mesmo tempo em que facilita e torna mais divertido para você usar seu iPhone.

Dynamic Island não se limita apenas a notificações ou alertas, mas também atividades em andamento, tais como direções no aplicativo Mapas, música que pode estar tocando, ou quanto resta em seu timer. Essas permanecem visíveis na parte superior de seu telefone em Dynamic Island, e são interativas, para que você possa tocar, deslizar ou pressionar por muito tempo. Digamos que você peça um Lyft e depois continue a navegar na web ou jogue um jogo. A Dynamic Island mostrará o tempo estimado de chegada de seu Lyft no topo de sua tela enquanto você usa outros aplicativos. A qualquer momento, se você quiser abrir o Lyft, toque em Dynamic Island. Ou, digamos que você esteja em uma chamada em andamento e depois a minimize, Dynamic Island irá alongar horizontalmente e mostrar a duração da chamada à esquerda com uma forma de onda de voz à direita.

Se você tiver dois aplicativos rodando ao fundo, Dynamic Island pode se dividir em duas seções, assim você verá um comprimido menor à esquerda para um aplicativo e um pequeno círculo à direita para outro aplicativo. Por exemplo, se você tiver uma música tocando no aplicativo Música e um timer definido no aplicativo Relógio, você verá a arte da música na pílula à esquerda e o ícone do timer dentro do círculo à direita. Você só pode ver um máximo de dois aplicativos que aparecem na Ilha Dinâmica quando eles estão rodando em segundo plano.

Quando houver mais de dois aplicativos rodando ao fundo, Dynamic Island mostrará dois dos aplicativos mais recentes que você minimizou.

Recomendamos assistir à demonstração da Apple do Dynamic Island durante seu evento Far Out acima. (Comece por volta de 1:10:50). Ela mostra as várias coisas diferentes que você pode fazer com Dynamic Island e explica o que a Apple teve que fazer para criar o recurso. A Apple disse que reingine o sensor de proximidade para que a Dynamic Island pudesse detectar a luz por trás do visor, e reduziu o sistema TrueDepth em 30% para que a Dynamic Island pudesse de alguma forma ser menor do que o entalhe encontrado no iPhone 13.

A Apple disse que a Dynamic Island suporta muitos de seus principais aplicativos, bem como alguns de terceiros, no lançamento. Esta não é uma lista completa, mas atualizaremos nosso guia assim que a Apple e os desenvolvedores revelarem mais informações.

Dynamic Island suporta muitas aplicações Apple e funções iOS.

Mapas da Apple

Apple Pay

Música da Apple

Relógio

Telefone

FaceTime

Carteira

Memorandos de voz

Atalhos

AirDrop

Foco

Níveis de bateria e carregamento

Dispositivos conectados como AirPods

Quanto aos aplicativos não-Apple ou de terceiros, o suporte será habilitado uma vez que os desenvolvedores integrem a IU Dynamic Island em seus aplicativos. Há, no entanto, um casal no lançamento.

Lyft

Flighty

A Dynamic Island é exclusiva para o iPhone 14 Pro e oiPhone 14 Pro Max. Ela não virá para os modelos mais antigos de iPhone ou mesmo para o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus.

Confira o hub de suporte da Apple para Dynamic Island para saber mais sobre o recurso e como ele funciona.

