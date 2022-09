SOS de emergência via satélite: Tudo o que você precisa saber sobre o novo recurso de segurança do iPhone da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple entrou no mundo da comunicação via satélite com o lançamento do iPhone 14, introduzindo algo chamado SOS de Emergência via satélite.

Mas o que é, como funciona este recurso e onde ele está disponível?

O SOS de emergência via satélite é um novo recurso de segurança que a Apple introduziu nos modelos do iPhone 14. Ele foi projetado para permitir que você entre em contato com os serviços de emergência em áreas onde não há recepção.

Isso significa que se você estiver além do Wi-Fi ou celular - você não tem sinal - você será capaz de retransmitir uma mensagem via satélites para obter a ajuda que você precisa.

Este é um sistema de mensagens - você não pode usá-lo para fazer chamadas ou qualquer outra coisa - é apenas para emergências e será encaminhado para os serviços de emergência apropriados.

Primeiro de tudo, você precisará de um iPhone 14 para que isto funcione - graças ao hardware no telefone e ao suporte no iOS 16.

Em segundo lugar, você precisará estar em um lugar onde não tenha cobertura. A Apple sugere que você tente ligar para os serviços de emergência antes de tudo - mas se você não tiver conexão, ser-lhe-á oferecida a opção de envio de texto via satélite.

Você então será guiado através do processo:

Toque em Texto de Emergência via Satélite. Toque em Denunciar Emergência. Responda as perguntas para fornecer detalhes essenciais. Você pode optar por notificar seus contatos de emergência. Siga as instruções na tela para conectar-se a um satélite. Certifique-se de que você permanece conectado para que a mensagem possa ser enviada.

Você poderá então enviar mensagens de texto aos serviços de emergência para garantir que eles tenham todas as informações de que precisam. As informações incluirão a natureza da emergência, quanto tempo de duração da bateria você ainda tem e sua localização. No entanto, tudo está encriptado e, se o serviço de emergência não aceitar mensagens de texto, elas serão retransmitidas através de um provedor de serviços Apple.

Embora você não possa simplesmente abrir seu telefone e optar por conectar-se a um satélite, há algumas coisas que você precisa saber sobre o uso de seu telefone quando conectado a um satélite.

Você será guiado para a fase de conexão via satélite assim que responder às perguntas de emergência e estiver pronto para enviar a mensagem comprimida, criptografada e codificada.

Primeiro de tudo, você precisa de uma visão clara do céu e um horizonte claro - montanhas, edifícios e até mesmo árvores podem bloquear o sinal, então você quer que ele seja o mais aberto possível. E não coloque seu telefone no bolso ou na bolsa, mantenha-o em sua mão.

As imagens na tela lhe darão uma indicação de quando você está conectado, assim como aconselham se você precisa virar para a esquerda ou para a direita para maximizar a conexão. Pode haver lacunas na cobertura do satélite, mas você será avisado quanto tempo levará até que você tenha uma conexão novamente.

Uma vez conectada, essa conexão será mantida mesmo quando a tela estiver bloqueada.

Acomunicação via satélite em smartphones comuns é uma nova tecnologia. A Apple está entre as primeiras a lançar um serviço, mas outras anunciaram similares - como a Huawei na China - e há muita pesquisa sobre o uso de satélites para permitir a conectividade além do alcance das torres de células terrestres.

O telefone se conecta usando ondas de rádio, utilizando bandas que provavelmente já são suportadas por redes terrestres. Mas como você está se conectando a um satélite, a largura de banda é muito mais estreita, limitando o que você pode fazer com ele.

Essencialmente, você transmitirá essa informação para o satélite e ela será retransmitida para uma estação terrestre e depois transmitida para o destino - neste caso, para os serviços de emergência.

A Apple diz que isso pode levar entre 15 segundos a um minuto para enviar as informações. Não é possível enviá-la em um rápido estouro por causa das limitações de largura de banda. A Apple está, entretanto, tornando possível atualizar sua localização através da rede Find My via satélite, para que amigos e familiares possam rastreá-lo quando você estiver na selva.

Enquanto telefones via satélite - com antenas enormes - podem fazer chamadas via satélite, isso não é algo que a Apple está oferecendo neste momento.

O serviço só está disponível nos EUA e no Canadá no momento do lançamento. Isto inclui Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas, mas não Guam ou Samoa Americana.

A região provavelmente é ditada pelo acordo com o fornecedor do satélite que é a Globalstar. Isto também provavelmente dita por que é apenas para a região geográfica dos EUA e Canadá.

Não há palavras sobre quando a cobertura poderá aparecer em outras regiões, o que provavelmente será ditado pelo acordo da Apple com outros provedores de serviços via satélite.

Escrito por Chris Hall.