(Pocket-lint) - Todos os anos a Apple atualiza sua linha de modelos de iPhone, e a cada ano isso implica um pouco de mudança em termos de cores, com novas tonalidades assumindo o centro das atenções.

Se você levar em conta tanto os modelos regulares do iPhone 14 quanto as opções do iPhone 14 Pro, você tem muitas cores para escolher, então reunimos todas elas para você aqui mesmo.

Vá para baixo para ver cada um por sua vez, para que você possa escolher qual você gosta mais se estiver pensando em pegar um iPhone você mesmo nos próximos meses.

Este ano, a Apple abandonou o iPhone mini e, em vez disso, lançou uma variante de tamanho mais, e os dois modelos compartilham a mesma gama de opções de cores. Isto significa que , quer você escolha o iPhone 14 ou 14 Plus, você terá a mesma gama de cores.

Nestes modelos você recebe um vidro brilhante de volta para o telefone, com duas lentes de câmera, e os lados do telefone são em alumínio fosco.

As opções de cores - usando os nomes fantasia da própria Apple - são azul, roxo, meia-noite, luz estelar e Produto(vermelho).

Como no ano passado, o iPhone tem 13 cores, o que lhe dá cinco para escolher.

Este belo azul céu é uma tonalidade mais agradável do que o azul mais profundo com que a Apple rolou no iPhone 13, em nossa opinião, e na verdade está bem próximo ao Sierra Blue que liderou o alinhamento no iPhone 13 Pro.

A nova cor na cidade é roxo, embora no iPhone 14 e 14 Plus seja mais parecido com violeta, em nossa opinião, com outra linda tonalidade pastel leve em oferta.

Se você quiser algo mais contido, então a clássica opção preta ainda está muito em cima da mesa, perfeita para um visual mais sério.

A palavra chique da Apple para retornos off-white, e Starlight continua a ser a favorita entre os fãs da Apple, com uma estética brilhante e moderna.

A colaboração de longa data da Apple com o Product(Red) continua, fazendo com que o iPhone 14 tenha um outro tom de vermelho extremamente vibrante.

Passando para o iPhone 14 Pro e Pro Max, as coisas na parte de trás e laterais dos telefones não mudaram muito desde a linha 13 Pro.

Enquanto a frente do telefone é revolucionada graças à adição da Ilha Digital, o verso parece muito igual, com uma grande variedade de três câmeras para todas as suas necessidades fotográficas e um acabamento de vidro fosco.

As laterais são novamente de aço inoxidável polido, dando um aspecto ligeiramente mais jazzier em certa iluminação em comparação com o alumínio fosco do iPhone 14 padrão.

Há quatro cores em oferta para o iPhone 14 Pro e Pro Max: Deep Purple, Gold, Silver e Space Black. Confira-os abaixo.

Há uma opção roxa mais madura e profunda do que a versão normal do iPhone 14 Pro, e parece realmente rica e interessante - achamos que poderia dividir opiniões, mas esperamos ver muitas pessoas pegando esta opção.

O acabamento dourado retorna como esperávamos, com um aspecto brilhante e brilhante que na verdade não é tão opulento quanto você poderia pensar quando o vê em pessoa.

Provavelmente a opção mais tradicional na lista é esta versão prateada, que está mais próxima do branco quando você verifica o vidro na parte de trás do telefone, e fica muito bonita.

Finalmente, para os operadores mais sérios entre nós existe este modelo preto, que é a opção mais baixa disponível, e será ideal para qualquer um que queira que seu telefone se destaque um pouco menos.

Escrito por Max Freeman-Mills.