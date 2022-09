Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Em seu evento de setembro, onde a Apple anunciou a mais recente linha do iPhone 14, a empresa estreou um novo recurso de vídeo chamado Action mode. Quando selecionado, ele permite que você capture vídeos com aparência incrivelmente suave. Aqui está tudo que você precisa saber sobre ele, incluindo como o modo Action funciona e quais modelos de iPhone o suportam.

-

A Apple oferece vários modos de câmera no iPhone e iPad, incluindo Portrait, Pano, Slow-mo, Cinematic mode, Slow-mo, e Time-lapse.

O mais recente é o modo Action.

A câmera foi um grande foco quando a Apple revelou sua linha de produtos para o iPhone 14. A empresa disse que sua tecnologia de câmera havia sido significativamente melhorada. Ela até anunciou uma nova expansão do Motor Fotônico de seu processamento de imagem Deep Fusion que foi lançado dentro do iPhone 11 em 2019. Imediatamente após discutir o Photonic Engine, que melhora a fotografia de baixa luminosidade, a Apple passou para o modo Action, um novo modo de estabilização avançado que usa o sensor completo para estabilizar seu vídeo sem nenhum hardware extra - sem a necessidade de gimbal. A ação reduz tremores, movimentos e vibrações significativos.

Segundo a Apple, o modo de ação mesmo quando o vídeo está "sendo capturado no meio da ação". Veja como a Apple descreve o modo de ação:

"Ele usa o sensor completo com mais varredura e correção avançada do rolo para fazer o vídeo parecer incrivelmente estável quando você está no meio da ação. Basta ativá-lo para que o vídeo tenha uma aparência excelente e suave, sem ter que carregar um equipamento extra como um gimble. Ele também suporta Dolby Vision HDR".

Ofertas do Apple iPhone 13: Descubra onde você pode encontrar as melhores ofertas nos últimos smartphones Por Conor Allison · 16 Junho 2022 Encontre um preço baixo no Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max.

Os modos de câmera incorporados em seu iPhone e iPad ajudam você a tirar a foto ou vídeo ideal. Para fazer um vídeo com o modo Action, abra o aplicativo Camera em seu iPhone e deslize para a esquerda ou direita na tela da câmera para mudar para um modo diferente até encontrar o modo Action. Para fotos, você pode escolher entre, Photo, Portrait, Square, e Pano. Para vídeos, você pode escolher, Cinematic, Slow-mo, Time-lapse, e Action.

Precisa de mais ajuda? Veja a página de suporte da Apple para modos de câmera.

O modo de ação tem uma missão óbvia: Substituir sua GoPro (ou outra câmera de ação ou gimbal). Por ser um modo de estabilização super avançado, você pode estar disposto a pegar seu iPhone na próxima vez que for a uma aventura em vez de sua GoPro. A estabilização avançada usa todo o sensor para fornecer um vídeo impressionante, sem tremores, e você também recebe Dolby Vision e HDR para filmagens suaves e sedosas de suas atividades ao ar livre, rigorosas.

O modo de ação está presente no iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, e iPhone 14 Pro Max.

Escrito por Maggie Tillman.