Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Enquanto em seu evento de setembro, onde anunciou a última linha do iPhone 14, a Apple revelou algo chamado Photonic Engine. É uma nova tecnologia de câmera iPhone que promete melhores imagens em condições de baixa luminosidade. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre ela, incluindo como a Photonic Engine funciona e quais modelos de iPhone a suportam.

Simplificando: Photonic Engine é uma tecnologia de fotografia computacional com um nome de marca Apple. Ele usa hardware, aprendizado de máquina e software para impulsionar suas fotos, particularmente aquelas tiradas em iluminação menos que ideal.

Não. O Photonic Engine é uma tecnologia que melhora as fotos de modo geral. Ela existe separadamente do Night Mode. Para saber mais sobre como usar o Night Mode, veja o guia Pocket-lint: Como desligar o Modo Noturno no iPhone e mantê-lo desligado.

A beleza do Photonic Engine é que ele funciona em segundo plano. Não há nenhuma configuração a ser habilitada. É basicamente uma expansão da tecnologia de processamento de imagem Deep Fusion da Apple que foi lançada dentro do iPhone 11 em 2019.

O Photonic Engine alavanca o hardware dentro do iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, e iPhone 14 Pro Max e aplica um pouco de aprendizagem de máquina e a magia do software iOS 16. O resultado? Suas fotos tiradas com luz média a baixa devem ser muito melhoradas. A Apple chamou o Photonic Engine de um "salto gigantesco" para fotografia com pouca luz. Dizia que a Photonic Engine usa a aprendizagem da máquina para processar fotos pixel a pixel, o que otimiza a textura, os detalhes e o ruído ao longo de uma imagem. A Apple promete um "aumento dramático na qualidade" - inclusive na cor - mas que os detalhes sutis não serão afetados negativamente.

O hardware encontrado na linha do iPhone 14 também é crucial para a Photonic Engine. A câmera principal, a câmera telefoto e a câmera TrueDepth nos últimos iPhones foram todas dramaticamente atualizadas a partir do iPhone 13 para que seu desempenho seja até 2x melhor, de acordo com a Apple. Enquanto isso, a câmera ultra larga aparentemente se beneficia de um desempenho até 3x melhor em condições de baixa luminosidade.

O principal a ser retirado é que sensores maiores e aberturas mais rápidas e lentes mais avançadas - todos emparelhados com software inteligente e o próprio silício da Apple - permitem que o Photonic Engine funcione.

Eis como a Apple descreve o Photonic Engine:

"Através de uma profunda integração de hardware e software, o Photonic Engine melhora o desempenho de média a baixa luminosidade para fotos em todas as câmeras: até 2x na câmera Ultra Wide, 2x na câmera TrueDepth e uma impressionante 2,5x na nova câmera Main. O Photonic Engine permite este aumento dramático na qualidade, aplicando os benefícios computacionais do Deep Fusion mais cedo no processo de imagem para fornecer detalhes extraordinários e preservar texturas sutis, fornecer melhores cores e manter mais informações em uma foto".

A tecnologia Photonic Engine está presente no iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, e iPhone 14 Pro Max.

Escrito por Maggie Tillman.