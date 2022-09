O iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max finalmente, mais ou menos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple finalmente deixou de lado o entalhe para seus novos iPhones Pro.

O iPhone 14 Pro e o Pro Max têm em seu lugar uma câmera TrueDepth em forma de pilha. Além disso, a Apple chama a nova área de "ilha dinâmica", pois utilizou elementos do design do software para animar a partir do recorte para incorporá-la em vez de circunavegar.

O iPhone 14 Pro tem uma tela de 6,1 polegadas, enquanto o Pro Max tem uma tela de 6,7 polegadas. Os painéis OLED Super Retina XDR apresentam uma tecnologia de tela sempre ligada graças a uma melhor eficiência energética, e são capazes de um pico de brilho HDR de 1600 lêndeas dentro de casa, 2000 lêndeas fora.

Dentro dos telefones você encontrará o novo chip biônico A16 da Apple, com uma CPU de seis núcleos (dois de alto desempenho, quatro de alta eficiência). Há um novo motor neural e um motor de display também.

A câmera traseira nos modelos Pro foi aperfeiçoada entre gerações. Agora há uma câmera principal de 48 megapixels na parte traseira, que é capaz de fotografar com resolução total no formato ProRAW.

Ela pode também ter 4 em 1 pixels para melhor imagem de baixa luminosidade - resultando em uma imagem nítida de 12 megapixels em má iluminação.

Há também uma ultrawide de 12 megapixels e uma lente teleobjectiva de 3x na parte traseira. E, a câmera pode filmar o vídeo ProRes e em Dolby Vision.

A duração da bateria dura "o dia todo" em ambos os modelos.

O iPhone 14 Pro e o Pro Max estarão disponíveis em quatro cores - preto espacial, prata, ouro e roxo novo e profundo. Eles estarão disponíveis para pré-compra a partir de 9 de setembro, com entrega a partir de 16 de setembro.

O iPhone 14 Pro começa em US$999, com o Pro Max em US$1.099. As opções de armazenamento vão até 1TB.

Escrito por Rik Henderson.