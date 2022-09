Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou sua atualização anual para o iPhone e, desta vez, foi grande.

Assim como o iPhone 14, há um iPhone 14 Plus com uma tela de 6,7 polegadas. Este tamanho era anteriormente reservado para os modelos Pro.

Ambos os dispositivos recebem uma tela OLED, processamento biônico A15, melhores câmeras e maior vida útil da bateria.

Há uma câmera principal de 12 megapixels na parte traseira, por exemplo, com um sensor maior. Isto promete uma melhoria de 49 por cento em luz baixa. Uma câmera ultrawide também pode ser encontrada na parte de trás.

A câmera TrueDepth frontal também foi melhorada, com foco automático pela primeira vez e um sensor de 12 megapixels. A Apple afirma que será necessária uma melhor selagem.

O hardware também é combinado com um novo software - o Phototonic Engine, um "pipeline de processamento" que melhora a fotografia de baixa luminosidade nas câmeras da frente e de trás.

O iPhone 14 e 14 Plus suporta Dolby Vision e há um modo de ação para vídeo mais suave.

Além dos benefícios da nova câmera, os modelos americanos do iPhone 14 mudarão para o eSIM apenas. Isto significa que você pode mudar de fornecedor mais facilmente e não precisa mais de um cartão SIM físico. Estamos aguardando para saber se outras regiões virão a seguir.

Outra característica de conectividade que é nova nos modelos deste ano é a capacidade de conectar a um satélite em vez de um celular para enviar mensagens SOS de emergência. Isso e a detecção de colisões (como no novo Apple Watch Series 8) o ajudará se você se encontrar em perigo.

O SOS de emergência via satélite será limitado inicialmente aos EUA e Canadá.

OApple iPhone 14 começará em US$799, com o iPhone 14 Plus começando em US$899. Ambos estarão disponíveis para pré-encomenda a partir de 9 de setembro, com o modelo menor atingindo as lojas a partir de 14 de setembro.

O iPhone 14 Plus será enviado a partir de 7 de outubro.

Escrito por Rik Henderson.