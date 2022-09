O iPhone 14 Max da Apple poderia ser chamado de iPhone 14 Plus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tem havido muitos rumores em torno dos próximos modelos de iPhone da Apple, todos os quatro que deverão ser anunciados em 7 de setembro durante o evento Far Out da empresa.

Todos esses rumores apontam para não haver um iPhone 14 mini para substituir o excelente iPhone 13 mini, mas sim um Apple iPhone 14 Max, que ofereceria o mesmo tamanho que o iPhone 14 Pro Max, mas as mesmas especificações e design que o iPhone 14 padrão.

Naturalmente, nada foi ou será confirmado até que Tim Cook suba naquele palco, mas um tweet do leaker Tommy Boi colocou uma leve chave de porcas no que todos nós pensamos ser uma coisa certa quando se trata da estrutura de nomenclatura.

O tweet diz "Quem disse Plus?" e é acompanhado por uma foto mostrando o que parece ser a embalagem oficial da mala da Apple para o iPhone 14 Plus.

Não há nada que confirme a validade da embalagem ou da fonte, então leve-a com uma pitada de sal, por enquanto. Isso põe em dúvida se o modelo maior do iPhone 14 padrão pode não assumir o nome Max, mas usar o nome Plus, como a Apple fez para o iPhone 7 Plus e iPhone 8 Plus.

Por enquanto, permanecerá um mistério, mas você pode ler todos os rumores em torno do iPhone 14 e iPhone 14 Max - ou iPhone 14 Plus - em nosso recurso separado. Também temos uma característica que cobre quais são as diferenças esperadas em comparação com os modelos iPhone 14 Pro.

Escrito por Britta O'Boyle.