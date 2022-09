Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O moinho de rumores afirma há bastante tempo que a faixa do iPhone deste ano incluirá dois entalhes na parte superior da tela. Uma será para a câmera, e a outra para a identificação facial. Tem sido apelidado de desenho de furo-e-pilar. Agora, um novo vazamento e um observador de longa data da Apple corroboraram esses primeiros relatórios, e eles forneceram detalhes adicionais.

Um novo vazamento da MacRumors, que cita "um informante anônimo", alegou que os dois entalhes aparecerão como um único entalhe em forma de pilha quando a tela do iPhone 14 Pro estiver ligada e ativa.

O repórter da Bloomberg Mark Gurman, que tem um histórico sólido quando se trata de revelar os planos da Apple, mais tarde tweeted esse relatório. Ele disse que isso é verdade. "Parece um recorte largo em forma de pilha. Ter essa separação pareceria estranho durante o uso", Gurman tweeted.

A Apple, segundo informações, desliga os pixels entre estes dois entalhes para criar um espaço preto contínuo. A empresa planeja também "expandir visualmente as áreas negras ao redor dos recortes para hospedar conteúdo".

Pelo que parece, seu iPhone pode mudar o tamanho do entalhe dependendo do que você estiver vendo no telefone.

9to5Mac disse que a Apple poderia até mesmo usar o espaço para exibir a câmera verde e laranja e os indicadores de microfone, que agora estão escondidos na barra de status. Você poderia então tocar nesses indicadores para ver quais aplicativos acessaram seu microfone ou câmera.

Tenha em mente que a Apple programou um evento para 7 de setembro de 2022, quando provavelmente revelará vários novos modelos de iPhone. Também poderá lançar novos relógios Apple e uma atualização para o AirPods Pro.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Britta O'Boyle.