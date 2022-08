O próximo Apple iPhone SE poderia ser um iPhone XR rebadjado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple só anunciou a terceira geração do iPhone SE em março de 2022, mas já há um relatório falando sobre o modelo da próxima geração.

O boato - que surgiu de Jon Prosser e do Podcast Geared Up (via AppleTrack) - diz que o próximo iPhone SE será essencialmente um iPhone XR rebranded iPhone. Diz-se que se espera uma tela de 6,1 polegadas com identificação facial, uma câmera traseira de 12 megapixels e uma IP67 de resistência à água e poeira.

Embora Jon Prosser não tenha o melhor registro quando se trata de dispositivos Apple, este boato não é tão rebuscado. O modelo do iPhone SE (2022) deveria ser atualizado para que não seja surpreendente que se acredite que seu sucessor finalmente conseguirá um.

O modelo atual oferece uma tela de 5,4 polegadas com o botão Touch ID Home Button na parte inferior e oferece o mesmo design que o iPhone 6 a partir de 2014. Há uma única câmera traseira na parte de trás e há bordas curvas, o que a distingue dos modelos iPhone 13 e suas bordas quadradas.

Uma mudança para o design do iPhone XR seria, portanto, uma transição suave. A tela seria maior, mas a pegada só marginalmente, e ainda veria uma única câmera traseira e bordas curvas, o que significa que ainda ofereceria um design diferente dos modelos emblemáticos.

O relatório sugere que o iPhone SE 4 poderia aparecer logo no próximo ano, mas não nos surpreenderia vê-lo chegar no início de 2024, mantendo o ciclo de lançamento de dois anos.

Escrito por Britta O'Boyle.