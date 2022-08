O iPhone 14 poderia se conectar a satélites para remover problemas de cobertura

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há rumores de que a Apple está trazendo a conectividade via satélite para sua linha de iPhone, e isso já acontece há algum tempo. Na verdade, especulações recentes sugerem que podemos até vê-la - de uma forma um tanto limitada - lançada na série 14 do iPhone.

Com a T-Mobile e a SpaceX tendo recentemente anunciado uma parceria para oferecer cobertura via satélite aos clientes, alguns sugerem que isto foi programado propositadamente para chegar à frente da Apple anunciada quando a série 14 do iPhone for anunciada em 7 de setembro.

-

Tim Farrar - um consultor de comunicação via satélite e espectro - sugere que a Apple fez uma parceria com a Globalstar para oferecer mensagens gratuitas através de sua conexão via satélite.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você

Vale ressaltar aqui que se prevê que o envio de mensagens será o único serviço a usar esta conexão no lançamento. Como parte de um tweet thread Farrar afirma que "nenhuma chamada de voz ou fotos" estará disponível, devido ao investimento em satélites adicionais necessários para que isso funcione.

É importante ressaltar que a Apple estará utilizando o espectro de satélites existentes, sem a necessidade de qualquer mudança de regras da FCC. Entretanto, o serviço será limitado apenas a mensagens de texto bidirecionais - sem chamadas de voz ou fotos, a menos que eles invistam em uma nova constelação multibilionária (5/n) - Tim Farrar (@TMFAssociates) 26 de agosto de 2022

Se a especulação estiver correta, pode ser que a Apple esteja planejando oferecer isto como um serviço de backup para aqueles momentos em que você não tem cobertura celular e precisa entrar em contato com alguém em uma emergência.

Ainda não se sabe se isso se tornaria ou não um serviço completo com chamadas também incluídas. Primeiro precisamos esperar até que isto seja oficial, já que - no momento - é apenas um boato.

Escrito por Cam Bunton.