Apple confirma a data de 7 de setembro para o evento de lançamento do iPhone 14

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple enviou convites para seu próximo evento especial, que ocorrerá no dia 7 de setembro no The Steve Jobs Theater em Cupertino.

O convite aparece para mostrar a cena estrelada, com as palavras "Far out". Isso não só é um aceno para as raízes californianas da Apple, mas talvez sugira que há mais do que apenas uma bela imagem dessas estrelas. É claro que estamos esperando que seja um evento estelar, mas essa visão estrelada nos faz pensar no futuro - e talvez nos faça pensar em alguma característica futura que a Apple vai embalar em seus novos dispositivos.

Talvez ela veja o lançamento de um conveniente recurso de astrofotografia no novo iPhone 14? Estamos apenas especulando aqui.

O evento de 7 de setembro volta ao padrão de lançamento anterior da Apple que seguiu até o iPhone 7, antes de mudar para realizar seu evento no iPhone na segunda terça-feira de setembro. Ele também muda da tradicional terça-feira para uma quarta-feira, sacudindo as coisas.

Espera-se que o evento veja o lançamento da série Apple iPhone 14, assim como os novos modelos Apple Watch. Os rumores sugerem que não veremos um iPhone 14 mini este ano, com o alinhamento apresentando o iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Quando se trata de relógios inteligentes, diz-se que não só veremos o Apple Watch Series 8 no evento, mas um sucessor do Apple Watch SE e um "Pro" Apple Watch também, ou um modelo dedicado aos esportes radicais com um corpo mais robusto e uma tela maior do que o modelo padrão.

Também é possível que o evento possa ver o lançamento de novos modelos de iPad Pro com o chip M2, assim como um iPad redesenhado (10ª geração), embora suspeitemos que estes aparecerão em um evento em outubro ao lado de novos Macs. Poderíamos ver o AirPods Pro 2 aparecer.

Você pode ler todos os rumores em torno do iPhone 14 e do iPhone 14 Max em nossas características separadas. Também temos uma característica para os modelos iPhone 14 Pro, o Apple Watch Series 8, Watch SE (2022) e o Apple Watch Pro. E se você quiser ler ainda mais para ter certeza de que está atualizado, temos uma funcionalidade que reúne também os relatórios sobre o AirPods Pro 2.

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Chris Hall.