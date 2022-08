Haverá um Apple iPhone 14 mini? Nós duvidamos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Apple esteja a semanas do lançamento de seu próximo iPhone, que todos os rumores apontam para ser chamado de iPhone 14. São esperados quatro modelos, e até recentemente, pensava-se que seriam o iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Sim, isso mesmo, pensou-se que este ano não haveria o iPhone 14 mini, substituído por um modelo padrão maior, chamado iPhone 14 Max. Um relatório foi então publicado por Evan Blass - que tem um grande histórico - em 91 Mobiles sugerindo que todos nós podemos ter entendido errado.

Segundo a Blass, um dos parceiros de canal da Apple na região Ásia-Pacífico começou a zombar das páginas dos produtos a serem lançados e listou o iPhone 14 mini como um dos dispositivos. A Blass afirma que o parceiro é um dos maiores distribuidores da região e por isso devemos estar confiantes na exatidão das informações. No entanto, não estamos, apesar de adorarmos ver um iPhone 14 mini.

Praticamente todos os relatórios e rumores têm sugerido que não haverá tal dispositivo para 2022, com todas as evidências apontando para o iPhone 14 Max em seu lugar, então ficaríamos muito surpresos em ver o iPhone 14 mini aparecer na fila.

O relatório também dizia que o parceiro estava zombando das páginas do novo iPad Pros com chip M2 e iPad (10ª geração), sugerindo que eles seriam lançados junto com os modelos iPhone 14, mas a maioria dos outros relatórios sugere outubro para estes dispositivos, o que acreditamos ser mais provável.

A Blass atualizou o artigo reconhecendo que "pelo menos um dos dispositivos da lista está fora da base" e, portanto, deveríamos ver outros dispositivos listados "cepticamente". Em seguida, ele pediu desculpas por ter levantado esperanças antes de apressá-las.

Espera-se que o Apple iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sejam todos revelados em 7 de setembro. Nada está confirmado ainda, e é claro que a Apple pode nos surpreender. No entanto, na situação atual, não esperamos que um iPhone 14 mini faça parte da fila, apesar do relatório 91 Mobiles nos dar um lampejo de esperança por algumas horas.

Você pode ler todos os rumores em torno do iPhone 14 e do iPhone 14 Max em nossa reportagem separada. Também temos um para o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max.

Escrito por Britta O'Boyle.