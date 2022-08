Como desativar álbuns compartilhados no iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple tem toda uma série de características incorporadas em seu software iOS. Há algumas características muito legais como rastrear um vôo diretamente no aplicativo Messages, e depois há algumas características muito úteis, como álbuns compartilhados.

Álbuns Compartilhados no iPhone permite compartilhar fotos e vídeos com amigos e familiares. Um Álbum Compartilhado no aplicativo Fotos permite a qualquer pessoa com acesso não só ver fotos dentro do álbum, mas também carregar suas próprias fotos e vídeos no álbum para que todos possam ver e comentar.

-

Se por qualquer motivo você não quiser ter Álbuns Compartilhados em seu iPhone, siga os passos abaixo para removê-los.

Se você não quiser usar ou ver álbuns compartilhados em seu iPhone, aqui está como desativá-los.

Abrir configurações em seu iPhone Toque em Fotos Alternar para álbuns compartilhados Toque 'OK'.

Tenha em mente que ao desligar os álbuns compartilhados, todas as fotos compartilhadas serão apagadas de seu iPhone. Você perderá ambos os álbuns que você criou e compartilhou com outros e os álbuns que foram compartilhados com você.

Mas não se preocupe, o desligamento é específico do dispositivo, então você enquanto o desabilita em seu iPhone, se seguir estes passos, não o terá desabilitado em nenhum outro dispositivo Apple. Isso significa que se você tiver um iPad, por exemplo, você ainda terá acesso aos álbuns compartilhados.

Melhor smartphone 2022: Testamos, avaliamos e classificamos os melhores telefones celulares disponíveis para compra Por Chris Hall · 20 Junho 2022 Quais são os melhores smartphones disponíveis em 2022? Testamos as últimas opções do Google, Apple, Samsung, Oppo e muito mais para descobrir.

Se você quiser apagar um Álbum Compartilhado específico de seu iPhone, eis como fazê-lo.

Abra o aplicativo Fotos em seu iPhone Toque na guia Álbuns Desça para 'Álbuns Compartilhados'. Toque em 'Ver tudo'. Toque em 'Editar' no canto superior direito Toque no círculo vermelho no canto superior esquerdo do álbum que você deseja excluir. É isso aí.

Escrito por Britta O'Boyle.