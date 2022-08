Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple poderá realizar sua mostra anual de outono na primeira quarta-feira de setembro.

De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, o gigante tecnológico baseado em Cupertino tem como meta a data de 7 de setembro de 2022 para seu próximo lançamento de produtos. A Apple normalmente anuncia a próxima geração do iPhone e lança a próxima grande atualização para todos os seus sistemas operacionais durante esse mês, mas é o melhor palpite de qualquer um quanto a quando exatamente a empresa escolherá anunciar tudo. Às vezes, os repórteres apresentam modelos matemáticos extravagantes que os ajudam a chegar à data mais provável, enquanto alguns repórteres ouvem sussurros e compartilham o que sabem. De qualquer forma, semanas antes do evento, as notícias começam a borbulhar com informações sobre quando o próximo evento do iPhone acontecerá.

-

A 7ª pode ser uma data que você pode circular no calendário. Certamente será transmitido online, o que Gurman até informa.

Especial da Home Security Week, Swann entrevistado e muito mais - Pocket-lint Podcast ep. 165 Por Rik Henderson · 12 Agosto 2022 · Esta semana, para se conectar com a Semana de Segurança Doméstica da Pocket-lint, o podcast é dedicado aos dispositivos e tecnologias de segurança

A Apple é amplamente divulgada para anunciar a linha iPhone 14 composta pelo iPhone 14, um iPhone 14 Pro, e um iPhone 14 Pro Max. Os telefones Pro poderão se livrar do entalhe para um recorte de furo em forma de pilha. Eles também terão uma tela sempre ligada e terão o processador da próxima geração da série A. Gurman pensa que a Apple lançará mais tarde estes telefones em 16 de setembro de 2022. Além do iPhone, a Apple poderá anunciar novos relógios Apple, incluindo um modelo mais novo e robusto e um Apple Watch SE atualizado. A próxima geração do AirPods Pro com suporte de áudio sem perdas também poderia estrear, assim como um novo iPad de nível básico que abandona a tomada de fones de ouvido.

O Pocket-lint, naturalmente, cobrirá qualquer evento da Apple ao vivo e trará a você as últimas novidades, conforme revelado.

Escrito por Maggie Tillman.