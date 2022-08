A Apple está programada para aumentar a quantidade de anúncios em seu iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple está intensificando os planos para expandir a abrangência de sua publicidade nos iPhones dos usuários, de acordo com um novo relatório.

A informação vem cortesia do repórter veterano da indústria Mark Gurman, em seu boletim informativo de 14 de agosto de 2022. Ela explica que os movimentos internos de pessoal significam que a equipe de anúncios da Apple está sendo mais priorizada do que nos últimos anos.

-

Com anúncios atualmente servidos pela Apple a seus clientes apenas em alguns lugares, como o aplicativo de Ações e enquanto navega pelo Apple News, a Apple poderia potencialmente encontrar um monte de outros lugares para exibir anúncios se assim o desejasse.

Especial da Home Security Week, Swann entrevistado e muito mais - Pocket-lint Podcast ep. 165 Por Rik Henderson · 12 Agosto 2022 · Esta semana, para se conectar com a Semana de Segurança Doméstica da Pocket-lint, o podcast é dedicado aos dispositivos e tecnologias de segurança

Gurman indica que espera que Mapas seja um desses lugares em algum momento, enquanto a Apple Books and Apple Podcasts também pode ser candidata a anúncios em qualquer lugar.

Por enquanto, no entanto, requer uma abordagem um pouco delicada - a Apple não pode se dar ao luxo de inundar seus dispositivos com anúncios, ou perderá aquela sensação de prêmio tão importante que os clientes adoram quando deixam cair potencialmente £1.000 em um novo iPhone.

Portanto, Gurman diz que mesmo em Mapas, Livros e Podcasts ele esperaria um leve toque com listagens que se esbarrassem durante as buscas se elas tivessem pago, um sistema que seria familiar a qualquer pessoa que usasse serviços de busca local em outro lugar.

Dado como a Apple tem restringido outros aplicativos de rastrear seus usuários através de seus iPhones, é provável que ela também tenha que ter cuidado com a forma como isso é percebido dentro do cenário tecnológico, não que tais preocupações tenham realmente desacelerado isso no passado.

Escrito por Max Freeman-Mills.