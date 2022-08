As imagens do conceito Apple iPhone 14 Pro com iOS 16 são impressionantes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Apple anuncie sua série iPhone 14 em algum momento de setembro e, embora ainda não tenhamos uma data oficial para o anúncio, temos algumas belas imagens conceituais para ver enquanto esperamos.

As imagens foram criadas pelo usuário do Twitter @AR72014 e apresentam o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max à meia-noite com o boato de que a pílula foi cortada na parte superior. Elas também mostram os dispositivos rodando iOS 16, exibindo a nova tela Lock Screen, assim como o que o sempre em exibição poderia oferecer.

-

É claro que as imagens são puramente conceituais e, embora tipicamente sejam baseadas em esquemas, não há nada de oficial nelas. Elas parecem boas, apesar de certas?

Diz-se que o iPhone 14 e o iPhone 14 Pro Max terão o recorte em forma de comprimido, enquanto os modelos padrão do iPhone 14 ficarão com o entalhe dos modelos iPhone 13. Também é sugerido que o sempre em exibição será exclusivo para os modelos Pro.

Outros rumores sugerem que os modelos Pro receberão uma atualização do chip A16, enquanto que o iPhone 14 e o iPhone 14 Max - nenhum iPhone 14 mini este ano é reivindicado - aparentemente permanecerá no chip A15.

Nada será confirmado até o evento, que deverá ocorrer no início de setembro, mas você pode ler nossos boatos do Apple iPhone 14 e nossos boatos do Apple iPhone 14 Pro enquanto isso.

Escrito por Britta O'Boyle.