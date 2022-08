Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple deve anunciar sua série iPhone 14 no início de setembro, com os boatos do iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Um relatório recente do analista da indústria Ming-Chi Kuo sugeriu que o preço médio de venda dos quatro modelos poderia aumentar em cerca de 15%, "devido a dois aumentos de preço do iPhone 14 Pro".

Hon Hai/Foxconn é um dos vencedores do aumento do ASP da série 14 do iPhone. Estimei que o iPhone 14 série ASP aumentaria cerca de 15% (vs. iPhone 13 série ASP) para $1.000-1.050 (USD) devido a duas subidas de preço do iPhone 14 Pro e maior proporção de remessa . https://t.co/UgiW0kom4F-- 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 10 de agosto de 2022

Isto poderia ver o iPhone 14 Pro começar em torno de £1100 ou $1150 ao invés de £949 ou $999. Um salto substancial, certo?

Mas pode não ser tudo uma má notícia. Um rumor anterior da TrendForce previa que os modelos do iPhone 14 Pro poderiam oferecer 256GB de armazenamento como modelo base este ano, abandonando a opção de 128GB. Se esse for o caso, o preço seria quase o mesmo que o do iPhone 13 Pro de 256GB - ou certamente menos um aumento.

O único problema, é claro, é que enquanto você consegue mais armazenamento para o dinheiro extra, ainda poderia colocar o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max fora do orçamento para alguns.

Espera-se que os modelos iPhone 14 Pro ofereçam um novo chip A16 e um recorte em forma de pilha no lugar do entalhe no topo de seus displays, enquanto que os modelos iPhone 14 devem manter o entalhe e ficar com o processador A15.

Nada está confirmado por enquanto, mas você pode ler todos os rumores em torno do iPhone 14 e do iPhone 14 Max em nosso recurso separado, ou se você quiser saber mais sobre os modelos iPhone 14 Pro, nós temos um recurso para isso também.

Escrito por Britta O'Boyle.