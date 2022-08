Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Após cinco anos, a Apple está trazendo de volta o valor percentual da bateria do iPhone para a barra de status em sua tela inicial.

Mas é apenas um teste por enquanto.

Quando a Apple anunciou o iPhone X, ela removeu o número percentual da bateria à esquerda do ícone da bateria na barra de status para dar espaço para o entalhe de identificação facial (Não se preocupe... O Pocket-lint detalha aqui como encontrar rapidamente o valor da porcentagem da bateria do Centro de Controle - mais como adicioná-lo à sua tela inicial como um widget, se você quiser). Mas se você estiver se sentindo extra entediado, agora você pode baixar o iOS 16 beta público e ter acesso à última forma de ver a porcentagem de sua bateria: diretamente no próprio ícone da bateria. Não é exatamente bonito para alguns testadores de olhos de águia do iOS 16 beta 5 , que acabaram de ver a nova mudança.

Tenha em mente que a Apple não lançou oficialmente o iOS 16, sua próxima grande atualização de software para o iPhone. Ela provocou a atualização pela primeira vez na WWDC 2022 em junho, e está atualmente testando o programa beta com desenvolvedores e qualquer um que queira participar do programa beta público. Precisa aprender como aderir ao iOS 16 beta e colocá-lo em funcionamento em seu iPhone? Veja o guia passo a passo do Pocket-lint para os betas públicos do iOS 16 e iPadOS 16 aqui. É gratuito para participar e teste beta.

Ah, isso é melhor. Oh espere...Melhor ligado ou desligado para você? iOS 16 Bateria Porcentagem pic.twitter.com/UVnrWf8yzZ- Aaron Zollo (@zollotech) 8 de agosto de 2022

Você deve estar executando o iOS 16 beta 5 em seu iPhone para ver a porcentagem da bateria no ícone da bateria em sua barra de status. Se você atualizou para a última versão do iOS 16 beta e não o vê, isso é porque você precisa ativá-lo. Abra o aplicativo Configurações > Ir para o menu Bateria > Alternar na alavanca Porcentagem da Bateria. Tenha em mente que isto pode mudar com futuras versões beta.

Escrito por Maggie Tillman.