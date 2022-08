Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quando a Apple anunciou o iPhone X há cerca de cinco anos, ele removeu o valor percentual da bateria da tela inicial. Uma vez ele apareceu à esquerda do ícone da bateria na barra de status, mas a Apple se livrou dele para dar espaço para o entalhe da identificação facial. Se você sentir falta dele, não se preocupe. Estamos detalhando como encontrar rapidamente a porcentagem de sua bateria no Centro de Controle - mais como adicioná-la à sua tela inicial como um widget. Se você estiver se sentindo extra entediado, você pode baixar o iOS 16 beta público e ter acesso a uma nova maneira de ver a figura bem no próprio ícone da bateria. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como encontrar a porcentagem da sua bateria.

Simplificando: É a quantidade de carga que permanece na bateria do seu iPhone, como 10%.

O Control Center lhe dá acesso instantâneo ao número percentual da bateria do seu iPhone. Mas a forma como você abre o Control Center depende do seu dispositivo...

Para abrir o Centro de Controle, desça do canto superior direito de sua tela. Procure a porcentagem de sua bateria no canto superior direito.

Para abrir o Centro de Controle, deslize para cima a partir da borda inferior de qualquer tela. Procure a porcentagem de sua bateria na parte superior direita.

Se você estiver executando o iOS 16 beta 5 em seu iPhone, você pode ver a porcentagem da bateria na barra de status em sua tela inicial. A Apple o trouxe de volta, e está localizado diretamente no próprio ícone da bateria. A Apple não lançou oficialmente o iOS 16. Ela provocou a maior atualização de software para o iPhone na WWDC 2022, e está atualmente testando o programa beta com desenvolvedores e qualquer um que queira se juntar ao programa beta público. A empresa provavelmente revelará formalmente e lançará o iOS 16 neste outono. Enquanto isso, durante o teste público, características não anunciadas do iOS 16, como o número percentual, estão sendo desenterradas pelos usuários do beta 5 com olhos de águia.

Além disso, o iOS 16 também: A Apple testa a porcentagem da bateria do iPhone no ícone da bateria: Mas qual é a sua aparência?

Se você atualizou a última versão do iOS 16 beta e não o vê, é porque você precisa habilitá-lo.

Ah, isso é melhor. Ah, espere...Melhor ligado ou desligado para você? iOS 16 Bateria Percentual pic.twitter.com/UVnrWf8yzZ- Aaron Zollo (@zollotech) 8 de agosto de 2022

Certifique-se de estar executando a última versão beta do iOS 16 em seu iPhone. Abra o aplicativo Settings. Vá para o menu Bateria. Alternar na alavanca de porcentagem da bateria. A opção parece não estar disponível no iPhone 11, iPhone 12 mini, e iPhone 13 Mini.

Isto pode mudar com futuros lançamentos beta.

Você pode adicionar um widget de baterias à sua tela inicial que mostra a porcentagem de baterias do seu iPhone.

Toque e segure a tela inicial do seu iPhone até que os aplicativos comecem a sacudir. Toque + na parte superior da tela, depois role para baixo e toque em Baterias. Passe à esquerda e à direita através dos widgets para ver as opções de tamanho. Quando estiver pronto, toque em Adicionar Widget, depois toque em Concluído. Agora volte para sua tela inicial para ver seu novo widget e mova-o para onde você preferir.

Verifique o hub de suporte da Apple para obter mais detalhes sobre a bateria do iPhone.

Escrito por Maggie Tillman.