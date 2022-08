Apple iPhone 14 para vir em roxo com carregamento de 30W

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Apple revele a série 14 do iPhone durante um evento em setembro e embora nada seja oficial ainda, um novo relatório sugere que veremos uma nova cor roxa, juntamente com uma cobrança mais rápida.

O iPhone 14, o iPhone 14 Max, o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max são todos divulgados em meados de setembro, juntamente com o Apple Watch Series 8 e potencialmente um novo Apple Watch SE e um Apple Watch Pro também.

Um relatório do usuário do Twitter Jioriku afirmou que tanto os modelos padrão do iPhone 14 quanto os modelos iPhone 14 Pro virão em uma opção roxa, com a cor substituindo a opção rosa dos modelos padrão do iPhone 13 e a opção azul da Sierra Blue dos modelos iPhone 13 Pro.

Não é a primeira vez que vemos a Apple oferecer o roxo - os modelos padrão do iPhone 12 lançados em roxo alguns meses após as cores originais, e há um iPad Air roxo (2022) e um iMac roxo também. O designer Ian Zelbo também fez um render do que o iPhone 14 Pro poderia parecer em roxo recentemente também.

Jioriku também afirmou que o iPhone 14 "Always On Display só seguirá os widgets da tela de bloqueio e não terá como torná-los diferentes" - algo que já foi rumorado antes. Também é dito que o titânio foi testado como material para o iPhone 14 Pro, embora os materiais permaneçam os mesmos que o iPhone 13 Pro, assim como as opções de armazenamento.

Aparentemente, os próximos modelos de iPhone oferecerão uma carga rápida de 30W - a partir de 20W, pelo menos durante a primeira parte do ciclo de carga.

Por enquanto, nada é oficial, mas se houver um iPhone 14 roxo e um iPhone 14 Pro roxo, assim como uma carga mais rápida, estamos aqui para isso.

Escrito por Britta O'Boyle.