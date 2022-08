O Apple iPhone 14 Pro poderia ter uma tela sempre ligada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple pode estar planejando adicionar um visor sempre ligado ao iPhone 14 Pro e Pro Max, adicionando outro recurso de alto nível a seus telefones Pro e diferenciando-os do iPhone 14 normal.

A característica tem sido divulgada há pouco tempo, com o último lote de provas surgindo do Xcode 14 beta atualmente em circulação.

As pessoas descobriram evidências de animações e widgets de tela de bloqueio que mostram a tela de bloqueio drenada de cores, mas ainda legível em escala de cinza, indicando que você ainda pode olhar para ela e dizer a hora, por exemplo.

Uma prévia do rumor do recurso 'Always on Display' do iPhone 14 Pro pode ter sido vazada pelo Simulador Xcode 14 beta 4. Em anexo estão os dois primeiros quadros de um vídeo de despertar o sim. A primeira imagem (Always on Display mode) remove a textura da imagem da baleia no widget https://t.co/YDsTmuHotb pic.twitter.com/jPYDGh7m6k-