Como bloquear e desbloquear um número de telefone no iPhone

(Pocket-lint) - Um número irritante tem tocado seu telefone durante todo o dia e noite? Bloqueie-o. É fácil e completamente livre de fazer. A privacidade é importante, e sua saúde mental também não. Você deve aproveitar as ferramentas embutidas do iPhone para se proteger de robocalls, spam, ou antigos amigos e ex-namorados dos quais você prefere nunca mais ouvir falar. Veja aqui como bloquear chamadas indesejadas em seu iPhone - além disso, como desbloquear as pessoas mais tarde se você mudar de idéia. Também detalhamos o que acontece exatamente quando você bloqueia um número e se as pessoas bloqueadas ainda podem enviar textos ou correios de voz.

Em um iPhone, há vários métodos para bloquear um número, mas aqui estão as formas mais rápidas.

Abra o aplicativo do telefone. Toque na guia Recentes . Quando você vir o número que deseja bloquear, toque no "i" na lateral da tela. Na tela seguinte, você verá a opção de Bloquear este Chamador. Selecione-o.

Toque nas informações do remetente na parte superior do bate-papo. Em seguida, toque em Info. Na parte de baixo da tela, você verá a opção de Bloquear este Chamador em vermelho. Selecione-a.

Quando você bloqueia um número de telefone em seu iPhone, você não receberá mais ligações, mensagens de texto ou solicitações de FaceTime do número bloqueado.

Aqui estão as principais mudanças:

As chamadas bloqueadas irão diretamente para o correio de voz. Isso fornece ao interlocutor bloqueado uma pista de que foram bloqueadas.

Isso fornece ao interlocutor bloqueado uma pista de que foram bloqueadas. Os chamadores bloqueados podem deixar as mensagens de correio de voz. Mas estas aparecerão em uma seção "mensagens bloqueadas " separada de sua lista de correio de voz visual normal.

Mas estas aparecerão em uma seção " separada de sua lista de correio de voz visual normal. Você nunca receberá textos bloqueados. Mas, para o remetente, elas ainda aparecerão como normais.

Mudou de idéia? Não se preocupe. É fácil desbloquear um número de telefone que você já tenha bloqueado anteriormente.

Abra o aplicativo de configurações. Em seguida, toque em Telefone. Selecione Contatos Bloqueados. Na tela seguinte, você verá uma lista de números de telefone que você bloqueou. Para desbloquear um número: Toque na opção Editar e depois no símbolo vermelho - ao lado do número que você deseja desbloquear.

e depois no símbolo vermelho - ao lado do número que você deseja desbloquear. Ou você pode passar para a esquerda através de qualquer número para desbloqueá-lo.

A Apple tem uma página de suporte com mais detalhes sobre como bloquear e desbloquear um número de telefone no iPhone.

