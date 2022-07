Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Aqueles de vocês com uma Apple ID sabem como é crucial quando você também possui um dispositivo Apple ou quer usar um serviço Apple como a App Store, iCloud, iMessage, FaceTime, e Apple Music. Diabos, uma ID da Apple é necessária quando você instala qualquer dispositivo novo da Apple. Mas às vezes a senha de sua ID da Apple pode ser comprometida ou talvez você a tenha esquecido. De qualquer forma, você deve mudá-la agora apenas para ter certeza e segurança.

Você esqueceu sua senha de identificação Apple ID, ou talvez esteja comprometida? Veja aqui como recuperar o acesso à sua conta. A maneira mais rápida é com um dispositivo Apple que você já está conectado com sua ID da Apple. O problema é que, com este método, você precisará de uma senha configurada em seu dispositivo Apple (ou de uma senha configurada em seu Mac).

Ir para Configurações. Toque em seu nome > Senha e Segurança > Alterar Senha. Siga as instruções na tela para redefinir sua senha.

squirrel_widget_6072310

Ir para o menu Apple > Preferências do sistema. Em seguida clique em Apple ID, e depois clique em Senha e Segurança. Siga as instruções na tela.

squirrel_widget_12853060

Se você tiver um novo dispositivo Apple ou um dispositivo Apple que não esteja conectado com sua ID Apple, você pode selecionar "Esqueceu ID Apple ou senha?" quando a opção aparecer. Durante a configuração do dispositivo, você verá esta opção na tela de login da ID da Apple. Após a configuração, você pode selecionar um aplicativo que o convidará a fazer o login para chegar à opção. Ou você pode seguir os passos abaixo:

iPhone, iPad, ou Apple Watch: Vá para o aplicativo de configurações e toque em Mensagens.

Vá para o aplicativo de configurações e toque em Mensagens. Mac, MacBook, ou iMac: Escolha Menu Apple > Preferências do Sistema. Em seguida, clique em Apple ID e digite sua ID da Apple.

OK. Peça um emprestado a um amigo ou membro da família. Ou, você pode visitar uma Apple Store.

Abra o aplicativo de suporte da Apple no dispositivo Apple emprestado. Você pode fazer o download do aplicativo de Suporte da Apple na App Store. Toque em Senhas e Segurança > Redefinir senha de ID da Apple > Comece a usar. Toque em "Uma ID da Apple diferente". Digite sua ID da Apple e siga as instruções na tela para redefinir sua senha.

Mesmo na web, a Apple irá direcioná-lo para um dispositivo Apple. Mas você ainda pode tentar uma solicitação através da Apple. A empresa adverte que o processo pode "demorar um pouco mais".

Melhores ofertas de telefones Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e mais Por Chris Hall · 24 Novembro 2021 As vendas da Black Friday já estão oferecendo descontos em vários telefones.

Redefinir sua senha no iforgot.apple.com.

Escrito por Maggie Tillman.