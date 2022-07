A patente da Apple sugere que seu próximo iPhone poderá ter lasers

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uma nova patente sugere que a Apple está trabalhando na integração de lasers com os próximos modelos de iPhone e Apple Watch.

Parece rebuscado, inicialmente, mas cavar um pouco mais fundo revela toda uma série de aplicações potenciais que são bastante excitantes.

A patente descreve os lasers emissores de superfície de cavidades horizontais (ou HCSEL) que seriam posicionados sob a exibição dos futuros modelos do iPhone e do Apple Watch.

Há muitas maneiras pelas quais estes lasers poderiam ser utilizados, primeiro, como uma forma de tornar o Face ID e Touch ID mais robustos e seguros.

Mais interessante ainda, os lasers poderiam ser usados para detectar partículas em suspensão no ar e analisar a qualidade geral do ar.

Além disso, a patente dá pistas sobre as ambições da Apple em relação ao AR afirmando que os lasers poderiam ser usados para "reunir métricas de desempenho para a interação do usuário com um mundo aumentado ou virtual".

Há também uma menção às características de fitness. Os dados coletados podem ser "usados para fornecer insights sobre o bem-estar geral do usuário, ou podem ser usados como feedback positivo para indivíduos que usam a tecnologia para perseguir objetivos de bem-estar".

Finalmente, a patente menciona a integração de HCSELs na funcionalidade da câmera, sugerindo que há uma promessa de melhorar as características da câmera com esta tecnologia - semelhante a como o iPhone 13 Pro utiliza o LIDAR para focalizar.

Agora, isso é um monte de recursos e se a Apple implementa algum deles é outra questão completamente diferente. Mas é uma tecnologia empolgante, no entanto, e esperamos vê-la em ação.

Escrito por Luke Baker.