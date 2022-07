O Apple iPhone 14 pode ter uma variante apenas do eSIM

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Pode ser o começo do fim para o humilde cartão SIM, à medida que a adoção do eSIM aumenta em toda a Ásia e nos mercados europeus.

Um relatório do Wall Street Journal especula que a adoção dos EUA deverá aumentar rapidamente, com três grandes provedores se preparando para ficar livre do SIM.

O relatório reitera que o iPhone 13 não foi enviado com um SIM físico na caixa, e alguns aparelhos Android já renunciam totalmente ao suporte do cartão SIM.

Entretanto, não devemos esperar que a Apple simplesmente elimine o suporte do cartão SIM imediatamente, pois isso cortaria grande parte de seu mercado.

Em vez disso, a análise afirma que devemos esperar "uma variante somente do eSIM de seu próximo novo modelo - mantendo o modelo de slot duplo eSIM-plus-físico do SIM para o mercado de massa e seu principal canal portador".

"Para esse fim, acreditamos que as empresas de telecomunicações terão a escolha de estocar e vender uma nova variação do iPhone somente eSIM junto com modelos de suporte duplo SIM eSIM/físico mais favoráveis aos negócios celulares".

Além dos benefícios de conveniência, há também razões de segurança para apoiar o futuro sem carros.

Anthony Goonetilleke, chefe de estratégia da Amdocs disse que com o eSIMs "você pode enviar de repente uma atualização de segurança para milhões de pessoas em todo o mundo se for encontrado um problema. Você não pode fazer isso com SIMs físicos".

Depois, há o fato de que a União Européia quer tornar obrigatório que os iPhones tenham portas USB-C.

Isto pode estimular o gigante da tecnologia com seus longos planos para um iPhone completamente sem poros, com apenas carregamento MagSafe, mais cedo do que tarde.

Escrito por Luke Baker.