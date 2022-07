O lançamento do Apple iPhone 14 foi anunciado para 13 de setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple deverá anunciar a série 14 do iPhone em setembro e um relatório recente sugeriu a data em que o evento poderá ocorrer.

De acordo com um tweet da Tipster iHacktu ileaks, o evento iPhone 14 acontecerá em 13 de setembro de 2022, que segue o padrão de lançamento anterior para os modelos iPhone (exceto o ano 2020) e a data em que tínhamos lascado para o lançamento. Se for verdade, as pré-encomendas provavelmente começariam em 16 de setembro e a disponibilidade a partir de 23 de setembro.

Embora a própria Apple ainda não tenha confirmado oficialmente a data - nem o fará até muito mais tarde em agosto, na melhor das hipóteses - é uma data que faz sentido. A empresa normalmente realiza seu evento iPhone em uma terça-feira na segunda semana de setembro, portanto não é uma grande surpresa que esta seja a data que agora está sendo anunciada.

Estou pensando em parar de twittar após a apresentação do iPhone 14 em 13 de setembro de 2022 3/3- iHacktu ileaks (@ihacktu) 22 de junho de 2022

Espera-se que sejam lançados quatro iPhones - o iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Também se pensa que haverá três modelos de Apple Watch revelados na forma do Apple Watch Series 8, um novo Apple Watch SE e um resistente Apple Watch, que poderia ser chamado de Apple Watch Pro, embora tenha sido anteriormente referido como Apple Watch Explorer Edition.

Por enquanto, tudo ainda é ouvido, por isso não estaremos agarrando a caneta para nossos diários ainda, embora ela esteja definitivamente em standby.

Escrito por Britta O'Boyle.