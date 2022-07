Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O peixe-palhaço está de volta.

A Apple adicionou um ovo de páscoa ao iPhone para celebrar os 15 anos de sua existência, aparentemente. O clássico papel de parede de peixe-palhaço do iPhone original foi remasterizado e está disponível na terceira versão beta de desenvolvimento do iOS 16, uma grande atualização de software que vem para o iPhone. A questão é: Alguns usuários podem encontrá-lo em sua casa do iPhone e bloquear as configurações da tela quando estão executando o iOS 16 beta 3, mas outros afirmaram que não podem vê-lo. O usuário do Twitter Jack Roberts primeiro notou o papel de parede e tweeted uma captura de tela da opção Clownfish.

Mais tarde o repórter da Bloomberg Mark Gurman compartilhou o tweet, que depois ganhou popularidade. Tenha em mente que o Clownfish é a primeira imagem já apresentada durante a estréia de Steve Jobs no iPhone original de 3,5 polegadas, mas nunca estava disponível como papel de parede embutido no iPhone. A Apple lançou mais tarde uma versão completa para o Mac como uma opção em Desktop e Screen Saver.

Alguns usuários parecem estar vendo um novo papel de parede do Clownfish no iOS 16 beta 3. Este é o papel de parede Steve Jobs usado quando o iPhone original foi anunciado em 2007 - mas ele nunca chegou a ser enviado com nenhum iPhone. Aqui estamos 15 anos depois. https://t.co/OLTvb1KVJG-- Mark Gurman (@markgurman) 6 de julho de 2022

Se você quiser o novo papel de parede remasterizado de peixe-palhaço, você precisará ter o iOS 16 developer beta rodando em seu iPhone. A Apple tem um guia passo-a-passo -- mas a versão TL;DR é que os desenvolvedores registrados devem baixar o perfil do iOS 16 do Apple Developer Center, e então, uma vez instalado, o beta estará disponível no ar. Dado que este é um beta inicial que poderia ter bugs, é melhor instalar o beta do desenvolvedor iOS 16 em um dispositivo secundário. De qualquer forma, uma vez obtido o beta, mergulhe em suas configurações de papel de parede para procurar a opção clownfish.

Abra as configurações, toque em Papel de parede, depois toque em Escolher um novo papel de parede. Os papéis de parede padrão mudam a cada atualização do iOS. Procure a opção clownfish. Quando terminar de ajustar a imagem, toque em Definir. Ou toque em Cancelar para começar de novo.

Os papéis de parede no iOS 16 não são mais imagens estáticas. Em vez disso, eles são renderizadas animações que interagem com o relógio na tela de travamento. O peixe-palhaço tem uma animação de paralaxe com um toque.

A Apple ainda não disse se o papel de parede remasterizado dos peixe-palhaço chegará ao próximo beta público do iOS 16 ou mesmo se estará no lançamento oficial neste outono. Diabos, mesmo aqueles com acesso à versão desenvolvedora do iOS 16 não têm garantia de obtê-lo, pois ele pode estar sendo lançado em etapas. Se você quiser uma cópia, você pode sempre baixar a versão macOS do papel de parede do peixe-palhaço. Como observado por The Verge, ele foi arquivado em 2018 por Evgenii Bogun. Você pode obtê-lo em sua pasta Google Photos aqui ou você pode obtê-lo de nós:

Abra este link em seu iPhone. Pressione longo (ou clique com o botão direito do mouse) sobre a imagem original em alta resolução que se abre. Em seguida, salve a imagem em seu iPhone e configure-a como seu papel de parede.

