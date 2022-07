Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple está introduzindo uma nova configuração de segurança chamada Lockdown Mode. Será um recurso gratuito que fortalece as defesas de seu iPhone, iPad e Mac, tornando mais difícil para os maus atores comprometerem seu dispositivo através de ataques altamente direcionados. Quando o Lockdown Mode chegar, você precisará ligá-lo para realmente ativá-lo. Ele não está ligado por padrão. Mas também não é algo que todos precisarão usar na maioria dos dias. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Lockdown Mode, incluindo como ativá-lo, o que ele faz e quando você deve usá-lo.

O Lockdown Mode é uma nova configuração de segurança que chegará no final deste ano com iOS 16, iPadOS 16 e MacOS Ventura. Segundo a Apple, o Lockdown Mode é um recurso de "proteção extrema e opcional" para usuários que enfrentam "ameaças graves e direcionadas" à sua segurança digital. (Pense: Jornalistas, ativistas, políticos e celebridades.) Quando ele estiver disponível e estiver habilitado em seu iPhone, iPad ou Mac, o Lockdown Mode mudará várias configurações de segurança e bloqueará alguns recursos de comunicação, tornando mais difícil para alguém obter acesso ou controle do seu dispositivo.

Quando ativado nas configurações, o Modo de Bloqueio irá alterar a forma como seu telefone funciona para evitar ataques direcionados que dependem de tecnologias baseadas na web, engenharia social e hacking com fio.

Aqui estão algumas das mudanças que você notará quando o Modo de Bloqueio for ativado:

A maioria dos anexos de mensagens são bloqueados, e alguns recursos não estarão indisponíveis.

Chamadas FaceTime recebidas de pessoas que você não tenha chamado anteriormente serão bloqueadas.

Algumas tecnologias web e recursos de navegação serão bloqueados.

Os álbuns compartilhados serão removidos de Fotos, e novos convites serão bloqueados.

As conexões com fio com outro dispositivo enquanto seu iPhone estiver bloqueado serão bloqueadas.

Os convites recebidos de pessoas que você não tenha convidado anteriormente serão bloqueados.

Perfis de configuração - tais como perfis para escola ou trabalho - não podem ser instalados.

Quando o Modo Lockdown estiver disponível para você, basta mergulhar no aplicativo Settings em seu iPhone, iPad ou Mac para ativá-lo. Siga estes passos:

Abra as configurações. Navegue até Privacidade e Segurança. Selecione o Modo de Bloqueio. Selecione Ligar o Modo de Bloqueio Seu dispositivo então reiniciará para ativar o Modo de Bloqueio.

Para desativar o Modo de Bloqueio, navegue de volta às configurações e desligue-o. Fácil!

O Lockdown Mode não é para a maioria das pessoas em situações cotidianas. Ele é projetado para combater hacking avançado e spyware direcionado. Estes ataques, como o Pegasus do Grupo NSO, acontecem a um pequeno grupo de pessoas. A Pegasus, por exemplo, foi usada para espionar ativistas, políticos e jornalistas. Mas a Apple disse que detectou ataques similares contra usuários em mais de 150 países durante os últimos oito meses. Se você é uma pessoa notável ou em uma situação em que se sente vulnerável ou suscetível a ataques, então o Modo de Bloqueio é para você. Caso contrário, você provavelmente nunca precisará dele.

De acordo com a Bloomberg, a Apple lançou recentemente a terceira versão beta de desenvolvimento para o iOS 16, e ela inclui o Lockdown Mode. Isso significa que, se você estiver inscrito no programa beta da Apple para desenvolvedores, você pode experimentar o Lockdown Mode em seu iPhone agora. Basta saber que não é um software estável, e o recurso pode não parecer e funcionar perfeitamente. Eventualmente, o Lockdown Mode será lançado com iOS 16, iPadOS 16, e MacOS Ventura. A Apple préviasu essas atualizações principais para o iPhone, iPad e Mac na WWDC 2022 e espera-se que sejam lançadas oficialmente neste outono.

Os betas públicos das atualizações também poderão chegar com o Lockdown Mode para que a maioria dos consumidores possam testar em algum momento neste verão. O Pocket-lint o manterá informado sobre o lançamento do Lockdown Mode.

Escrito por Maggie Tillman.