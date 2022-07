Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Provavelmente veremos a próxima atualização do Apple iPhone em setembro, com os modelos iPhone 14 e 14 Pro a serem anunciados. No entanto, se você está ficando animado com o primeiro, pode ficar um pouco desapontado ao saber que a Apple pode não atualizar muito seus dispositivos padrão.

Essa é a opinião do renomado analista do setor Ming-Chi Kuo, que afirmou que apenas os modelos Pro ganharão um aumento de CPU este ano.

Ele afirma em um novo relatório que o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max serão executados em um novo chipset Apple A16, mas os iPhone 14 e 14 Max continuarão com o chip A15 Bionic encontrado na linha atual do iPhone 13.

[Análise] Alterações estruturais para a cadeia de suprimentos de câmera de ponta do iPhone / iPhone 高階 供應鏈 的 結構性 改變 ; Sony 、 大立光 Alps 和 Lg Innotek 顯著 僅 iPhone 14 Pro / 高階 採用 採用 最 的 A16 處理器@mingchikuo https://t.co/kZLdnXmAyN — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 6 de julho de 2022

Além disso, apenas os dispositivos Pro adotarão um novo design de câmera frontal também, com um sistema de perfuração e pílula substituindo o entalhe.

O iPhone 14 regular e o novo 14 Max (que substitui o Mini) terão, portanto, apenas pequenas melhorias geracionais, diz-se.

Por causa disso, Kuo prevê que a Apple enviará mais modelos Pro desta vez: "O mais recente processador A16 será exclusivo para dois modelos topo de linha do iPhone 14 Pro, aumentando significativamente a proporção de envio de novos modelos topo de linha do iPhone no 2S22 para 55-60 por cento (versus 40-50 por cento no passado)", escreve ele.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Escrito por Rik Henderson.