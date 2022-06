Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O iPhone 15 da Apple foi indicado para compartilhar o mesmo design e exibição que o próximo iPhone 14.

O gigante Cupertino ainda não revelou a linha do iPhone 2022 - e não se espera que o faça até setembro - mas isso não impediu que consultores da indústria especulassem sobre o que a geração 2023 de telefones terá em estoque.

E, como mostrado no gráfico abaixo, a empresa de consultoria Omdia acredita que a Apple terá um design de furo duplo tanto no iPhone 14 quanto no iPhone 15.

No entanto, enquanto se diz atualmente que apenas as versões Pro e Pro Max do iPhone 14 oferecerão o substituto para o atual entalhe, a Omdia sugere que o furo de furo virá para todos os modelos do iPhone 15.

Estes também não são os únicos detalhes de exibição no relatório. Como sugerido pela empresa, a Apple também poderá manter os tamanhos entre os modelos iPhone 14 e iPhone 15 (exceto no modelo padrão, que saltará de 6,06-polegadas para 6,12 polegadas).

Isto pode, naturalmente, significar também que muitas das especificações da tela que esperamos ver no iPhone 14 também estarão presentes nos telefones 2023, incluindo a resolução.

Curiosamente, a Omdia especula que a Apple também poderia introduzir câmeras de vídeo sub-exposição para substituir totalmente o buraco de perfuração nos modelos 2024 - uma característica que começamos a ver de alguns poucos concorrentes nos últimos dois anos.

Naturalmente, este pedaço de informação, e quaisquer detalhes sobre o iPhone 15, é melhor ser levado com uma pitada de sal, no entanto.

Embora estes tipos de relatórios tenham muitas vezes muitas informações confiáveis e baseadas em evidências, eles também não alegam ser informações vazadas - pelo menos no sentido tradicional. E com tanto tempo antes da chegada do iPhone 15, há naturalmente muito tempo para os planos serem ajustados pela Apple.

Escrito por Conor Allison.