(Pocket-lint) - De acordo com relatórios na Coréia, a Samsung está pronta para fornecer cerca de 80 milhões de visores OLED à Apple para sua próxima geração de iPhones, a linha iPhone 14.

É um pouco mais complicado do que isso parece, com o Samsung Display tomando as rédeas em vez de qualquer tipo de equipe com o próprio departamento de smartphones da Samsung.

Este também não é um acordo novo, com a Samsung tendo fornecido peças para iPhones freqüentemente ao longo dos anos, mas pode ser parte de uma reorganização de fornecedores.

A Apple está considerando se deve parar de usar outro fornecedor, BOE, caso em que a Samsung poderá descobrir que sua proporção na cadeia de fornecimento de iPhones vai ainda mais além.

Para aqueles de nós que planejam adquirir um iPhone 14, isto provavelmente não importa de forma particularmente material, mas é uma mudança corporativa interessante.

As telas OLED da Samsung também são algumas das melhores do ramo, então você provavelmente pode esperar outra tela esterlina da linha iPhone 14 quando ela sair, com pretos profundos e cores verdadeiras.

Poderemos também obter uma expansão do sistema ProMotion de alta taxa de atualização para o iPhone 14 e 14 Max padrão, juntamente com os modelos Pro, por isso pode ser um ano muito bom para pegar um novo iPhone.

Escrito por Max Freeman-Mills.