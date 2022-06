UE tornará o USB-C obrigatório para telefones até o outono de 2024

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A porta LIghtning está condenada, a UE concordou em uma nova legislação para forçar todos os fabricantes de telefones a adotarem o USB-C para cobrança se ainda não o fizeram, e isso inclui a Apple.

A escrita estava na parede com a União Européia propondo anteriormente uma mudança. Agora todos os estados membros concordaram com os planos e com um cronograma. O USB-C deve ser adotado até o outono de 2024.

Não são apenas os telefones que serão afetados. Outros dispositivos eletrônicos que apresentam carga com fio, tais como tabletes e câmeras fotográficas, também devem adotá-la. Se eles quiserem ser vendidos dentro dos países da UE, pelo menos.

A legislação está sendo introduzida para reduzir o desperdício e tornar o uso eletrônico mais sustentável. Ao usar o mesmo cabo e carregador entre dispositivos e gerações, ele até encolherá as embalagens, pois os produtos podem ser enviados sem nenhum dos dois dentro da caixa.

"Os consumidores não precisarão mais de um dispositivo de carregamento e cabo diferente toda vez que comprarem um novo dispositivo, e poderão usar um único carregador para todos os seus dispositivos eletrônicos portáteis de pequeno e médio porte", disse o Parlamento Europeu em seu próprio site de notícias.

"Telefones celulares, tablets, leitores eletrônicos, fones de ouvido, câmeras digitais, fones de ouvido e fones de ouvido, consoles de videogame portáteis e alto-falantes portáteis que são recarregáveis através de um cabo com fio terão que ser equipados com uma porta USB tipo C, independentemente de seu fabricante.

"Os laptops também terão que ser adaptados às exigências até 40 meses após a entrada em vigor".

Escrito por Rik Henderson.