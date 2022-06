Requisitos do sistema iOS 16: Será executado em seu iPhone?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple previu o próximo software iPhone - iOS 16 - durante sua Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC) em junho, com seu lançamento esperado junto com os novos iPhones no final deste ano.

A atualização trará uma série de novos recursos, tais como mais personalização para a tela Lock, atualizações e melhorias para Mail e Fotos, juntamente com muito mais que você pode ler em nosso recurso separado.

A grande pergunta é se seu iPhone será compatível com o novo software quando ele chegar.

O próximo software de iPhone da Apple suportará a maioria dos iPhones mais recentes, embora ele esteja deixando de suportar alguns em comparação com o iOS 15.

A lista completa dos iPhones compatíveis é a seguinte:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

Você notará que o iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus e o iPhone SE (primeira geração) não estão na lista e, portanto, não suportarão o iOS 16.

Se você não sabe qual iPhone você tem, nós temos uma característica separada que pode ajudar.

Infelizmente nem todos os usuários terão todas as funcionalidades que foram anunciadas como parte do iOS 16. Isso se deve principalmente à tecnologia encontrada no dispositivo, e não à Apple interessada em limitar o que você pode fazer.

Alguns dos recursos lançados com o iOS 16 estão disponíveis apenas para iPhones rodando o chip biônico A12 e mais novos. Estas características incluem a capacidade de levantar um assunto de um fundo, Live Text para vídeo, Live Text para ações rápidas e Dictation usando tanto voz como toque para digitar.

A detecção de portas requer um iPhone 12 Pro ou iPhone 13 Pro.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 7 Junho 2022

Escrito por Britta O'Boyle.