A Apple prevê o iOS 16, grandes mudanças chegando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou algumas das mudanças que podemos esperar vir com o iOS 16 quando ele chegar no final deste ano e há algumas grandes melhorias, muitas das quais estão vindo para a tela Lock Screen.

Trabalhando de forma semelhante aos rostos de relógios Apple, o iOS 16 permitirá que os usuários personalizem a Tela de Trava, mudando as fontes, cores, papéis de parede e adicionando Widgets. Você poderá deslizar entre suas páginas Lock Screen e há recursos como Photo Shuffle que lhe permitirão mostrar um conjunto de fotos ao longo do dia, semelhante a como o Photos Widget já funciona na Home Screen.

Outras mudanças que vêm com o iOS 16 incluem uma mudança até Notificações novamente. Com o novo software, as Notificações vão rolar da parte inferior da Tela de Travamento e haverá um recurso chamado Live Activites, que o ajudará a manter-se no topo das coisas que estão acontecendo em tempo real, como um jogo da NBA, o progresso de um passeio de Uber, ou a atualização de como você está se saindo em seu treino.

O foco também está mudando com fotos e widgets podendo ser ligado a diferentes focos e você poderá ter um foco diferente para cada Lock Screen também.

Mudanças em Mensagens inlcuem a capacidade de editar qualquer mensagem que você acabou de enviar, assim como Desfazer Enviar para que você possa lembrar de uma mensagem que não pretendia enviar, ou você mudou de idéia. Também será possível marcar qualquer linha como não lida. O SharePlay da Apple também está chegando ao Messages com iOS 16, o que lhe permitirá assistir a uma série diretamente em Messages enquanto continua a conversar, por exemplo.

Há também mudanças no Dictation com um novo recurso de ditado no dispositivo onde o teclado permanecerá aberto, e o Live Text também está vendo melhorias. Outras mudanças incluem a possibilidade de compartilhar teclas entre pessoas através do Apple Wallet e um recurso Apple Pay Later que permite dividir o custo de algo em quatro pagamentos iguais em seis semanas, que você pode usar em qualquer lugar que você possa usar o Apple Pay.

Maps também está recebendo algumas atualizações, incluindo o Multistop Routing que permite até 15 paradas e a capacidade de adicionar cartões de trânsito à Carteira, de modo que pode recarregá-los sem sair do Maps.

Pensou que era isso? Você pensou errado. Para aqueles que usam o Compartilhamento Familiar, o iOS 16 vai facilitar a criação de uma conta para crianças e configurar dispositivos mais facilmente para crianças também. Você receberá pedidos de tempo extra de tela diretamente em Mensagens e haverá um recurso chamado Family Checklist também que lhe permite atualizar as configurações à medida que as crianças envelhecem.

Para Fotos, o iOS 16 está trazendo uma maneira melhor de compartilhar fotos com algo chamado iCloud Share Photo Library. Isto permitirá que você compartilhe fotos de forma transparente e automática, com todos que possam contribuir. Você será capaz de compartilhar tudo ou escolher o que incluir com base na data de início ou pessoas na foto, por exemplo. Haverá também uma opção na câmera que permitirá que você envie as fotos diretamente para a Biblioteca Compartilhada.

O aplicativo Home também está recebendo alguns recursos novos e há um recurso chamado Safety Check que lhe permitirá rever e redefinir as configurações, revogar o acesso a coisas como sua localização e redefinir suas persmissões de privacidade. A Apple não deu uma data para o lançamento do iOS 16, mas provavelmente será por volta de setembro de 2022. Por enquanto, você pode ler nosso recurso iOS 16 para um resumo completo das novas funcionalidades.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 6 Junho 2022

Escrito por Britta O'Boyle.